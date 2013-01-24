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Philips Sonicare AirFloss

Насадки для очищения межзубных промежутков

HX8012/07
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • AirFloss — эффективная замена зубной нити. AirFloss — эффективная замена зубной нити. AirFloss — эффективная замена зубной нити.
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    Philips Sonicare AirFloss Насадки для очищения межзубных промежутков

    HX8012/07
    Общая оценка / 5

    AirFloss — эффективная замена зубной нити.

    Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare AirFloss Насадки для очищения межзубных промежутков

    AirFloss — эффективная замена зубной нити.

    Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха. Узнать обо всех преимуществах

    AirFloss — эффективная замена зубной нити.

    Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare AirFloss Насадки для очищения межзубных промежутков

    AirFloss — эффективная замена зубной нити.

    Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха. Узнать обо всех преимуществах

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      AirFloss — эффективная замена зубной нити.

      Удаляет зубной налет в местах, куда обычной щетке не добраться

      • 2 насадки
      Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

      Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

      Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.

      Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

      Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

      Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора по очищению межзубных промежутков. Просто перемещайте наконечник вдоль линии десен, пока не почувствуете, что он расположен в промежутке между зубами.

      Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

      Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

      Насадка, созданная для удобного очищения труднодоступных участков

      Узкая насадка, располагаемая под углом к ручке, для удобного очищения труднодоступных участков

      Технические характеристики

      • Удобство использования

        Насадки
        Легко фиксируются и снимаются

      • В комплекте

        Насадка AirFloss
        2

      • Качество чистки

        Насадки
        Для наилучших результатов меняйте каждые 6 мес.

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          • по сравнению с чисткой только обычной щеткой

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