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Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков
Больше не доступен
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HX8331/01
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Другие неисправности (1)
Устройство (5)
Функции (1)
Можно ли использовать зарядное устройство Sonicare AirFloss для зарядки зубной щетки?
При использовании Sonicare AirFloss кровоточат десны
Насадка Sonicare AirFloss не снимается или ломается
Выпала дверца резервуара Philips Sonicare AirFloss
Philips Sonicare AirFloss издает свистящий звук
Philips SonicareЗарядная база