КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Більше не доступний

Philips SonicareHX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

HX8331/01

4.2
| (247) Відгуки | 81% рекомендують цей виріб
Переглянути всі переваги

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.2

з 5

247

Відгуки

81%

рекомендують цей виріб

01/11/2019

Україна

Україна

Гарна альтернатива зубній нитці

Користуюсь вже рік. Працює чудово, а купив його за рекомендацією стоматолога, оскільки дружина носила брекети. Дуже зручний і легкий в користуванні. Загалом помітив тільки один недолік, об'єм резервуару для рідини доволі малий, фактично нам з дружиною його достатньо на один раз.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HX8432/03 AirFloss Ultra – міжзубний очищувач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HX8432/03 AirFloss Ultra – міжзубний очищувач

02/07/2019

Україна

Україна

супер-штука

отличное дополнение к зубной щетке. Купила модель с тремя режимами работы. пользуюсь около года. ушли проблемы с деснами, и стоматолог обратил внимание, что общее состояние эмали и десен улучшилось. Если лень пользоваться ниткой - купите иригатор. Он того стоит

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HX8331/02 AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HX8331/02 AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач

28/05/2019

Україна

Україна

Хороший домашний помощник в борьбе с зубным камнем)

Недавно я узнал от жены про возможность домашнего Airfloss, поскольку она носила брекеты уже два года и давно мечтала об удобном и эффективном способе избавляться от остатков пищи между зубами и конструкцией брекетов. Вот так у нас появился еще незаменимый гаджет для чистки зубов с гордым названием ирригатор. Полет 1 месяц. Цена нормальная, если сейчас сравнить всего на рынке) Главное, что используем гаджет и я, и моя жена)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HX8432/03 AirFloss Ultra – міжзубний очищувач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HX8432/03 AirFloss Ultra – міжзубний очищувач

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.