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Більше не доступний
4.2
з 5
247
Відгуки
81%
рекомендують цей виріб
Andrew123
01/11/2019
Україна
Гарна альтернатива зубній нитці
Користуюсь вже рік. Працює чудово, а купив його за рекомендацією стоматолога, оскільки дружина носила брекети. Дуже зручний і легкий в користуванні. Загалом помітив тільки один недолік, об'єм резервуару для рідини доволі малий, фактично нам з дружиною його достатньо на один раз.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HX8432/03 AirFloss Ultra – міжзубний очищувач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HX8432/03 AirFloss Ultra – міжзубний очищувач
knopka888
02/07/2019
Україна
супер-штука
отличное дополнение к зубной щетке. Купила модель с тремя режимами работы. пользуюсь около года. ушли проблемы с деснами, и стоматолог обратил внимание, что общее состояние эмали и десен улучшилось. Если лень пользоваться ниткой - купите иригатор. Он того стоит
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HX8331/02 AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HX8331/02 AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач
Vladimir1985
28/05/2019
Україна
Хороший домашний помощник в борьбе с зубным камнем)
Недавно я узнал от жены про возможность домашнего Airfloss, поскольку она носила брекеты уже два года и давно мечтала об удобном и эффективном способе избавляться от остатков пищи между зубами и конструкцией брекетов. Вот так у нас появился еще незаменимый гаджет для чистки зубов с гордым названием ирригатор. Полет 1 месяц. Цена нормальная, если сейчас сравнить всего на рынке) Главное, что используем гаджет и я, и моя жена)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HX8432/03 AirFloss Ultra – міжзубний очищувач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HX8432/03 AirFloss Ultra – міжзубний очищувач