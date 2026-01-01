Ключевые слова для поиска

    Чистящая насадка для повседневной чистки

      Philips Sonicare I InterCare Чистящие насадки, набор из 4 штук

      HX9004/87

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Чистящая насадка для повседневной чистки

      Вычищайте налет даже из межзубных промежутков с этой сменной чистящей насадкой Intercare от Philips Sonicare — всегда идеальный результат повседневной чистки.

      Philips Sonicare I InterCare Чистящие насадки, набор из 4 штук

      I InterCare
      I InterCare

      Чистящие насадки, набор из 4 штук

      Чистящая насадка для повседневной чистки

      Глубоко проникает в межзубные промежутки

      • Глубоко проникает в межзубные промежутки
      • Средней жесткости
      • На 70 % из биопластика*
      Тщательное очищение межзубных промежутков и труднодоступных участков

      Тщательное очищение межзубных промежутков и труднодоступных участков

      Наша чистящая насадка Intercare с длинными щетинками до 3 раз эффективнее удаляет налет** между зубов и в труднодоступных участках.

      Плавные движения Sonicare

      Плавные движения Sonicare

      Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

      Доказана эффективность ухода за полостью рта

      Доказана эффективность ухода за полостью рта

      Все чистящие насадки Philips Sonicare проходят тщательные проверки на стадии проектирования, а также клинические тесты, чтобы вы могли бы уверены в их соответствии строжайшим стандартам качества, безопасности и производительности.

      Еще более качественная чистка с напоминаниями BrushSync

      Еще более качественная чистка с напоминаниями BrushSync

      А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare технологией BrushSync. Она отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.

      Для всех щеток Philips Sonicare с клипсовым механизмом

      Для всех щеток Philips Sonicare с клипсовым механизмом

      Эта чистящая насадка совместима со всеми электрическими зубными щетками Philips Sonicare.*** Просто защелкните ее в клипсе или снимите для быстрой замены и очистки.

      На 70 % изготовлено из биопластика

      На 70 % изготовлено из биопластика

      Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.*

      Бумажная упаковка подлежит переработке

      Бумажная упаковка подлежит переработке

      Все наши чистящие насадки поставляются в бумажной упаковке, которая подлежит переработке при наличии соответствующих производств.

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Средней жесткости
        Цвет
        Белый
        Индикаторные щетинки
        Щетинки синего цвета выцветают
        Размер
        Стандартный
        Распознавание чистящей насадки
        Да

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Несовместимо
        Philips One
        Совместимые зубные щетки
        Philips Sonicare

      • В комплекте

        Насадки
        I Intercare, 4 шт.

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования
        Преимущество
        Удаление налета

      • относится к пластику на этой чистящей насадке на основании сравнения массы.
      • *по сравнению с обычной зубной щеткой.
      • **Кроме Philips One.

