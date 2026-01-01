Ключевые слова для поиска
HX9004/87
Чистящая насадка для повседневной чистки
Вычищайте налет даже из межзубных промежутков с этой сменной чистящей насадкой Intercare от Philips Sonicare — всегда идеальный результат повседневной чистки.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистящие насадки, набор из 4 штук
итого
recurring payment
Наша чистящая насадка Intercare с длинными щетинками до 3 раз эффективнее удаляет налет** между зубов и в труднодоступных участках.
Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Все чистящие насадки Philips Sonicare проходят тщательные проверки на стадии проектирования, а также клинические тесты, чтобы вы могли бы уверены в их соответствии строжайшим стандартам качества, безопасности и производительности.
А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare технологией BrushSync. Она отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.
Эта чистящая насадка совместима со всеми электрическими зубными щетками Philips Sonicare.*** Просто защелкните ее в клипсе или снимите для быстрой замены и очистки.
Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.*
Все наши чистящие насадки поставляются в бумажной упаковке, которая подлежит переработке при наличии соответствующих производств.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
