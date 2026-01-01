Умови пошуку

    • Насадка для щоденного очищення Насадка для щоденного очищення Насадка для щоденного очищення

      Philips Sonicare Насадки InterCare 4 насадки для щітки в упаковці

      HX9004/87

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Насадка для щоденного очищення

      Видаляйте прихований наліт між зубами завдяки змінній насадці Philips Sonicare InterCare. Ідеальна для щоденного ретельного очищення.

      Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare Насадки InterCare 4 насадки для щітки в упаковці

      -25% на змінні насадки


      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту попкупки.

      Дізнатись більше

      Насадка для щоденного очищення

      Проникає глибоко між зубами

      • Очищує глибоко між зубами
      • Середньої м’якості
      • Виготовлена на 70% із біопластику¹
      • Паперове пакування, придатне для переробки
      • Підходить до всіх ручок Philips Sonicare, окрім Philips One³
      Чистота між зубами

      Чистота між зубами

      Насадка InterCare має подовжені щетинки, які сприяють видаленню до 3 разів більше нальоту² між зубами та у важкодоступних ділянках.

      Потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action

      Потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action

      Зубні щітки Philips Sonicare делікатно, але ефективно очищують зуби та ясна завдяки до 62 000 рухам щетинок за хвилину. Потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action спрямовує рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен для кращого очищення.

      Клінічно протестовано

      Клінічно протестовано

      Усі насадки Philips Sonicare ретельно спроєктовані та клінічно протестовані, тому відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

      Нагадування про заміну насадки

      Нагадування про заміну насадки

      Через три місяці насадка стає менш ефективною, тому стоматологи радять змінювати її регулярно. Технологія BrushSync відстежує, як часто та з яким тиском ви чистите зуби, і повідомляє, коли настав час для заміни.

      Система Click-on

      Система Click-on

      Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare (окрім Philips One)³. Її легко приєднати або зняти для зручної заміни й очищення.

      Біопластик

      Біопластик

      Ми прагнемо зменшити використання пластику на основі викопного палива, тому 70% пластику в цій насадці — біопластик.¹

      Паперове пакування

      Паперове пакування

      Усі наші насадки постачаються в паперовому пакуванні, яке можна переробити (де це дозволено інфраструктурою).

      Технічні характеристики

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Білий
        Жорсткість щетинок
        Середньої м’якості
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетини зникає
        Розмір
        Стандартний
        Розумне розпізнавання насадки для щітки
        Так

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Не підходить для
        Philips One
        Сумісні зубні щітки
        Philips Sonicare

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        4 I Intercare

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання
        Переваги
        Видалення нальоту

      • ¹ Розподілено на пластик насадки щітки на основі балансу маси
      • ² Заявлені властивості підтверджені ін-віво тестами Philips у порівнянні зі звичайною (мануальною) зубною щіткою після двох тижнів використання.
      • ³ Несумісна із ручками Philips One

