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Philips Sonicare ic Intercare

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX9012/10
Sonicare
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Sonicare
  • Тщательное очищение межзубных промежутков Тщательное очищение межзубных промежутков Тщательное очищение межзубных промежутков
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    Philips Sonicare ic Intercare Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9012/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Тщательное очищение межзубных промежутков

    Благодаря особой улучшенной технологии и удлиненным щетинкам насадка InterCare удаляет налет в межзубных промежутках эффективнее, чем обычная зубная щетка, и улучшает состояние десен всего за две недели. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare ic Intercare Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Тщательное очищение межзубных промежутков

    Благодаря особой улучшенной технологии и удлиненным щетинкам насадка InterCare удаляет налет в межзубных промежутках эффективнее, чем обычная зубная щетка, и улучшает состояние десен всего за две недели. Узнать обо всех преимуществах

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      Тщательное очищение межзубных промежутков

      Тщательное очищение межзубных промежутков и труднодоступных участков

      • 2 шт. в упаковке
      • Компактный размер
      • Сменные
      • Функция подключения BrushSync
      Улучшает состояние десен всего за 2 недели

      Улучшает состояние десен всего за 2 недели

      Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками высокого качества удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

      Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка InterCare синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Насадка InterCare подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Насадки
        Компактная IC InterCare, 2 шт.

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series борется с налетом
        • 2 Series Plaque Defense
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean
        Функция подключения BrushSync
        Да

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Средний
        цвет
        Белый
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        компактный

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

      • Польза для здоровья

        Здоровье десен
        Улучшает состояние десен
        Удаление налета
        Помогает удалить налет

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          • по сравнению с обычной зубной щеткой
          • *Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

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