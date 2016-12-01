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    • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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      Professional HDL10

      LPL29B1

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Качественный свет для качественной работы

      Высокомощный светодиодный налобный фонарь Philips — идеальное решение для проведения ремонта, если вам необходимо, чтобы руки были свободны. Луч света легко направить благодаря поворотному держателю лампы (90°). Форсированный режим и режим Eco, а также широкий угол светового луча для превосходного освещения рабочего пространства.

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      Professional HDL10

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      Professional

      HDL10

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      Качественный свет для качественной работы

      Профессиональный светодиодный налобный фонарь

      • Высококачественный светодиод
      • 100 лм (форсированный)/50 лм (Eco)
      • Широкий угол светового луча: 50°
      • Поворотный держатель лампы (90°)
      Светодиодный свет 100 лм в форсированном режиме для четкого освещения

      Светодиодный свет 100 лм в форсированном режиме для четкого освещения

      Налобный светодиодный фонарь Philips HDL10 излучает светодиодный свет 100 лм в форсированном режиме, чтобы вы могли разглядеть даже самые мелкие детали.

      Светодиодный свет 50 лм в режиме Eco для проведения быстрого осмотра

      Светодиодный свет 50 лм в режиме Eco для проведения быстрого осмотра

      В режиме Eco налобный светодиодный фонарь излучает свет 50 лм, что обеспечивает оптимальный уровень освещенности для быстрых проверок. Мягкий свет избавит от ощущения усталости во время тщательных осмотров.

      Питание от трех батарей Philips типа AAA

      Питание от трех батарей Philips типа AAA

      Налобный светодиодный фонарь Philips работает от трех щелочных батарей, которые легко заменять. Для вашего удобства батареи входят в комплект.

      Поворотный держатель лампы (90°)

      Поворотный держатель лампы (90°)

      Благодаря поворотному держателю лампы (90°) угол и направление освещения можно регулировать.

      Широкий угол светового луча: до 50°

      Широкий угол светового луча: до 50°

      Широкий угол светового луча: до 50°. Вам гарантирован уровень освещенности, требующийся для выполнения поставленных задач, а также оптимальная яркость освещения.

      Регулируемое широкое оголовье для идеальной посадки

      Благодаря трем эластичным широким ремешкам вы сможете легко отрегулировать оголовье для комфортной и надежной посадки.

      Победите темноту с помощью мягкого естественного света

      Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

      Срок службы светодиодов: 10 000 часов

      Philips HDL10 оснащен долговечным светодиодом, который излучает свет в течение 10 000 часов.

      Многонаправленная система светодиодного освещения

      Фонарь HDL10 оснащен держателем для ориентационного освещения, который устанавливается под углом 90°, а угол луча составляет 50° — все это превращает фонарь в многонаправленную систему для оптимального светодиодного освещения рабочего пространства.

      Водонепроницаемый светодиодный налобный фонарь стандарта IPX4

      Водонепроницаемый светодиодный налобный фонарь Philips сохраняет функциональность даже при попадании на него жидкости.

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL29B1
        Код для заказа
        39360631

      • Электрические характеристики

        Время работы от аккумулятора
        до 10 часов
        Тип элемента питания
        3 элемента питания Philips типа AAA
        Источник питания
        Батарея типа AAA
        напряжение
        1,5  В
        мощность в ваттах
        1,5  Вт

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        50  градусов
        Цветовая температура
        6000  K
        Срок службы светодиода
        10000  часов
        Световая отдача
        100  лм
        Световой поток (режим Eco)
        50  лм

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        1230  г
        Высота
        13,5  см
        Длина
        41  см
        Ширина
        25  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900393606
        EAN3
        8727900393699

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        4,1  см
        Длина
        7,5  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        115  г
        Ширина
        4,5  см
        Вес (без элементов питания)
        85  г
        Размер
        Компактный

      • Описание продукта

        Степень защиты корпуса (IP)
        IPX4
        Магнит
        нет
        Материалы и отделка
        Термопластический материал, поликарбонат и нейлон
        Количество светодиодов
        1
        Использовать при температуре
        От - 10 до 50  °C
        Ориентационное освещение
        Поворотный держатель лампы (90°)
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        Технология
        Светодиодная
        Оголовье
        Да
        Линейка продукции
        Налобный фонарь

      Badge-D2C

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