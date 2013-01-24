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Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали
Сочетание лучшего в классе звучания, комфорта при ношении и привлекательного дизайна. Наушники Philips Fidelio M1MKII оснащены легким, но прочным корпусом и потрясающей шумоизоляцией. Их конструкция тщательно продумана экспертами, что гарантирует удовольствие от прослушивания музыки высокой четкости даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали
Сочетание лучшего в классе звучания, комфорта при ношении и привлекательного дизайна. Наушники Philips Fidelio M1MKII оснащены легким, но прочным корпусом и потрясающей шумоизоляцией. Их конструкция тщательно продумана экспертами, что гарантирует удовольствие от прослушивания музыки высокой четкости даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали
Сочетание лучшего в классе звучания, комфорта при ношении и привлекательного дизайна. Наушники Philips Fidelio M1MKII оснащены легким, но прочным корпусом и потрясающей шумоизоляцией. Их конструкция тщательно продумана экспертами, что гарантирует удовольствие от прослушивания музыки высокой четкости даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали
Сочетание лучшего в классе звучания, комфорта при ношении и привлекательного дизайна. Наушники Philips Fidelio M1MKII оснащены легким, но прочным корпусом и потрясающей шумоизоляцией. Их конструкция тщательно продумана экспертами, что гарантирует удовольствие от прослушивания музыки высокой четкости даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Наушники с микрофоном
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Итого:
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.
Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.
В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.
Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.
Материалы, которые используются в наушниках Fidelio, были тщательно отобраны для обеспечения комфорта при продолжительном прослушивании и высокого качества звучания. Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти созданы для оптимального удобства и эргономичности. Амбушюры не только идеально подстраиваются под форму вашего уха, но и удерживают звучание басов внутри, одновременно изолируя внешний шум. Для того чтобы снизить давление на поверхность уха и нагревание при прослушивании, используются внешние амбушюры, изготовленные из ткани и натуральной кожи в оптимальной пропорции.
Двухслойные чашки наушников Philips Fidelio M1MKII специально разработаны таким образом, чтобы уменьшать резонанс и смягчать вибрации, создавая точное и чистое звучание, чтобы вы могли слышать каждый звук с высочайшей четкостью. Надежная конструкция обеспечивает долговечность и комфорт, благодаря чему наушники M1MKII станут идеальным спутником на долгие годы.
В отличие от предыдущих моделей, в Fidelio M1MKII используется облегченная звуковая катушка, которая оптимизирует чистоту звучания в области низких частот и расширяет диапазон звучания высоких частот. В результате звук получается более детальным и объемным.
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