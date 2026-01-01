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Больше не доступен
M1MKIIBK/00
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Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали
Сочетание лучшего в классе звучания, комфорта при ношении и привлекательного дизайна. Наушники Philips Fidelio M1MKII оснащены легким, но прочным корпусом и потрясающей шумоизоляцией. Их конструкция тщательно продумана экспертами, что гарантирует удовольствие от прослушивания музыки высокой четкости даже в поездках.
Звук высокого разрешения
Накладные
Уникальные подушечки из пеноматериала
Компактно складываются
Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.
Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.
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