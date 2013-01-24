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    Philips Fidelio

    Наушники с микрофоном

    M1MKIIBK/00
    Fidelio
    Общая оценка / 5
    2 награды
    Fidelio
    • Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали
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      Philips Fidelio Наушники с микрофоном

      M1MKIIBK/00
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали

      Сочетание лучшего в классе звучания, комфорта при ношении и привлекательного дизайна. Наушники Philips Fidelio M1MKII оснащены легким, но прочным корпусом и потрясающей шумоизоляцией. Их конструкция тщательно продумана экспертами, что гарантирует удовольствие от прослушивания музыки высокой четкости даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Fidelio Наушники с микрофоном

      Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали

      Сочетание лучшего в классе звучания, комфорта при ношении и привлекательного дизайна. Наушники Philips Fidelio M1MKII оснащены легким, но прочным корпусом и потрясающей шумоизоляцией. Их конструкция тщательно продумана экспертами, что гарантирует удовольствие от прослушивания музыки высокой четкости даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали

      Сочетание лучшего в классе звучания, комфорта при ношении и привлекательного дизайна. Наушники Philips Fidelio M1MKII оснащены легким, но прочным корпусом и потрясающей шумоизоляцией. Их конструкция тщательно продумана экспертами, что гарантирует удовольствие от прослушивания музыки высокой четкости даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Fidelio Наушники с микрофоном

      Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали

      Сочетание лучшего в классе звучания, комфорта при ношении и привлекательного дизайна. Наушники Philips Fidelio M1MKII оснащены легким, но прочным корпусом и потрясающей шумоизоляцией. Их конструкция тщательно продумана экспертами, что гарантирует удовольствие от прослушивания музыки высокой четкости даже в поездках. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали

        • Звук высокого разрешения
        • Накладные
        • Уникальные подушечки из пеноматериала
        • Компактно складываются
        Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

        Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

        Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

        Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания

        Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания

        Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.

        Акустическая изоляция сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы

        Акустическая изоляция сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы

        В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.

        Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов

        Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов

        Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.

        Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки

        Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки

        Материалы, которые используются в наушниках Fidelio, были тщательно отобраны для обеспечения комфорта при продолжительном прослушивании и высокого качества звучания. Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти созданы для оптимального удобства и эргономичности. Амбушюры не только идеально подстраиваются под форму вашего уха, но и удерживают звучание басов внутри, одновременно изолируя внешний шум. Для того чтобы снизить давление на поверхность уха и нагревание при прослушивании, используются внешние амбушюры, изготовленные из ткани и натуральной кожи в оптимальной пропорции.

        Чехол из искусственной замши — стильная защита наушников

        Чехол из искусственной замши — стильная защита наушников

        Алюминий и стеганая кожа для превосходного дизайна и высокого качества

        Алюминий и стеганая кожа для превосходного дизайна и высокого качества

        Двухслойные чашки наушников для точности звучания

        Двухслойные чашки наушников Philips Fidelio M1MKII специально разработаны таким образом, чтобы уменьшать резонанс и смягчать вибрации, создавая точное и чистое звучание, чтобы вы могли слышать каждый звук с высочайшей четкостью. Надежная конструкция обеспечивает долговечность и комфорт, благодаря чему наушники M1MKII станут идеальным спутником на долгие годы.

        Облегченная звуковая катушка обеспечивает превосходную чистоту звучания и широкую звуковую панораму

        В отличие от предыдущих моделей, в Fidelio M1MKII используется облегченная звуковая катушка, которая оптимизирует чистоту звучания в области низких частот и расширяет диапазон звучания высоких частот. В результате звук получается более детальным и объемным.

        Технические характеристики

        • Звук

          Диапазон частот
          6–40 000  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Чувствительность
          107  дБ
          Диаметр излучателя
          40  миллиметра
          Максимальная входная мощность
          150  мВт
          Искажения
          КНИ < 0,1 %
          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Тип
          Динамический

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Бескислородный кабель (1,1 м)
          Подходит для:
          iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Дополнительный разъем для Sony Ericsson, более ранних моделей NOKIA и SAMSUNG можно заказать через службу поддержки потребителей

        • Аксессуары

          Чехол для хранения
          Да
          Аудиокабель
          с микрофоном и кнопкой приема вызова

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