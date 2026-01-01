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Больше не доступен
M1MKIIWT/00
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Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали
Сочетание лучшего в классе звучания, комфорта при ношении и привлекательного дизайна. Наушники Philips Fidelio M1MKII оснащены легким, но прочным корпусом и потрясающей шумоизоляцией. Их конструкция тщательно продумана экспертами, что гарантирует удовольствие от прослушивания музыки высокой четкости даже в поездках.
Звук высокого разрешения
Накладные
Уникальные подушечки из пеноматериала
Компактно складываются
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.
В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.
Двухслойные чашки наушников Philips Fidelio M1MKII специально разработаны таким образом, чтобы уменьшать резонанс и смягчать вибрации, создавая точное и чистое звучание, чтобы вы могли слышать каждый звук с высочайшей четкостью. Надежная конструкция обеспечивает долговечность и комфорт, благодаря чему наушники M1MKII станут идеальным спутником на долгие годы.
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