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All-in-One Trimmer Series 5000

Больше не доступен

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All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5930/15

All-in-One Trimmer Series 5000

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • ZIP файл, 440.9 kB
  • 2 June 2026

Заявление о соответствии ЕС

  • PDF файл, 651.2 kB
  • 17 December 2024

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

    Кабель USB

    CP1788/01
    • Совместим только с устройствами с зарядкой через USB
    • Черный
    • Длина шнура: 92 см
    • 2-контактный

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