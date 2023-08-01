Один інструмент, комплексне укладання

Створіть свій особистий образ за допомогою цього універсального тримера, який об’єднує 11 якісних інструментів для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Леза з нержавіючої сталі, що самі заточуються, залишаються гострими як у перший день без змащування для точного підстригання. Переглянути усі переваги