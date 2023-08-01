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    All-in-One Trimmer

    Серія 5000

    MG5930/15
    Загальна оцінка / 5
    • Один інструмент, комплексне укладання Один інструмент, комплексне укладання Один інструмент, комплексне укладання
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      All-in-One Trimmer Серія 5000

      MG5930/15
      Загальна оцінка / 5

      Один інструмент, комплексне укладання

      Створіть свій особистий образ за допомогою цього універсального тримера, який об’єднує 11 якісних інструментів для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Леза з нержавіючої сталі, що самі заточуються, залишаються гострими як у перший день без змащування для точного підстригання. Переглянути усі переваги

      All-in-One Trimmer Серія 5000

      Один інструмент, комплексне укладання

      Створіть свій особистий образ за допомогою цього універсального тримера, який об’єднує 11 якісних інструментів для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Леза з нержавіючої сталі, що самі заточуються, залишаються гострими як у перший день без змащування для точного підстригання. Переглянути усі переваги

      Один інструмент, комплексне укладання

      Створіть свій особистий образ за допомогою цього універсального тримера, який об’єднує 11 якісних інструментів для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Леза з нержавіючої сталі, що самі заточуються, залишаються гострими як у перший день без змащування для точного підстригання. Переглянути усі переваги

      All-in-One Trimmer Серія 5000

      Один інструмент, комплексне укладання

      Створіть свій особистий образ за допомогою цього універсального тримера, який об’єднує 11 якісних інструментів для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Леза з нержавіючої сталі, що самі заточуються, залишаються гострими як у перший день без змащування для точного підстригання. Переглянути усі переваги

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        All-in-One Trimmer

        All-in-One Trimmer

        Серія 5000

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        Усього:

        Один інструмент, комплексне укладання

        Для обличчя, волосся та тіла

        • 11-в-1: обличчя, голова й тіло
        • Сталеві леза, які самі заточуються
        • Датчик адаптації потужності
        Універсальний інструмент для обличчя, голови й тіла

        Універсальний інструмент для обличчя, голови й тіла

        Цей універсальний тример містить 11 інструментів для будь-якого підстригання. Ви зможете зручно підрівнювати та укладати волосся на обличчі, підстригатися і доглядати за тілом.

        Рівномірне підстригання і чіткі краї

        Рівномірне підстригання і чіткі краї

        Тример і набір насадок пропонують 11 налаштувань довжини від 0,5 до 16 мм із точністю до 1 мм для короткої та довгої бороди. Створюйте чіткі краї та підрівнюйте волосся на щоках, підборідді й шиї за допомогою металевого тримера, щоб довершити свій образ.

        Попрощайтеся з небажаним волоссям на тілі

        Попрощайтеся з небажаним волоссям на тілі

        Голіться комфортно нижче шиї за допомогою нашої бритвеної насадки для тіла. Унікальна система захисту шкіри захищає чутливі ділянки під час гоління з точністю до 0,5 мм. Ви також можете підрівняти волосся на тілі за допомогою гребінця, що натискається.

        Стрижка вдома

        Стрижка вдома

        Завдяки багатом насадкам тримера ви можете обирати довжину від 0,5 до 16 мм, щоб створити зачіску в домашніх умовах.

        Легко та зручно видаляйте волосся у вухах та носі

        Легко та зручно видаляйте волосся у вухах та носі

        Універсальний тример швидко видаляє небажане волосся у носі та вухах, не завдаючи порізів.

        Тривала робота для точних результатів

        Тривала робота для точних результатів

        Леза з нержавіючої сталі залишаються гострими, як нові, забезпечуючи тривалу роботу без змащування.

        Тример, який пристосовується до вашої бороди

        Тример, який пристосовується до вашої бороди

        Тример сканує густоту бороди 125 разів на секунду й збільшує потужність саме тоді, коли це потрібно, аби впоратися з густим, кущистим або довшим волоссям.

        Чотири тижні після заряджання*

        Чотири тижні після заряджання*

        Потужний літій-іонний акумулятор забезпечує до 120 хвилин роботи з можливістю 5-хвилинного швидкого заряджання для тривалої експлуатації та максимальної потужності.

        Водонепроникність для зручного використання та легкого очищення

        Водонепроникність для зручного використання та легкого очищення

        Цей тример водонепроникний, що дозволяє використовувати його в душі та легко чистити під краном.

        Дізнавайтеся, коли потрібно заряджати

        Дізнавайтеся, коли потрібно заряджати

        Індикатор заряду акумулятора дозволяє дізнаватися про його стан: низький, розряджений, заряджений або повний. Завдяки цьому акумулятор ніколи не розрядиться в незручний момент.

        Легко тримати в руці та контролювати

        Легко тримати в руці та контролювати

        Тример легко тримати й ним зручно керувати завдяки ергономічній гумовій ручці, що забезпечує чудовий комфорт і контроль.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час роботи
          До 120 хвилин
          Заряджання
          • 60 хвилин
          • 5 хв швидке заряджання
          Метод заряджання
          USB-A (без адаптера)
          Максимальне споживання енергії
          5 Вт
          Вхідна напруга
          5 В

        • Конструкція

          Ручка
          Ергономічна гумова ручка

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Простота у користуванні

          Дисплей
          • Індикатор низького заряду батареї
          • Індикатор повного заряду батареї
          • Індикатор заряджання батареї
          Сухе та вологе використання
          100%-ва водонепроникність для використання в душі
          Не потребує спеціального догляду
          Не потребує змащування лез.
          Функціонування
          Лише бездротове використання

        • Універсальне моделювання

          Інструменти для моделювання
          • Сталевий тример
          • Тример для видалення волосся у носі й вухах
          • Бритва для тіла із системою захисту шкіри
          • 2 гребінці для щетини
          • Регульований насадка 3–7 мм
          • 3 гребінці для волосся
          • 1 гребінець для тіла
          Аксесуари
          • М’який футляр
          • Щітка для очищення
          • USB-A (адаптер не входить у комплект)
          Кількість насадок
          11

        • Точне підстригання

          Ефективність підстригання
          • Сталеві леза, які самі заточуються
          • Датчик адаптації потужності
          Налаштування довжини
          11 (0,5–16 мм)
          Точні кроки
          До 1 мм

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • У разі підстригання волосся на обличчі 2–3 рази на тиждень, кожен сеанс триває приблизно 11,5 хвилини

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            Оплата при отриманні товару

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            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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