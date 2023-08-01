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Один інструмент, комплексне укладання
Створіть свій особистий образ за допомогою цього універсального тримера, який об’єднує 11 якісних інструментів для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Леза з нержавіючої сталі, що самі заточуються, залишаються гострими як у перший день без змащування для точного підстригання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Один інструмент, комплексне укладання
Створіть свій особистий образ за допомогою цього універсального тримера, який об’єднує 11 якісних інструментів для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Леза з нержавіючої сталі, що самі заточуються, залишаються гострими як у перший день без змащування для точного підстригання. Переглянути усі переваги
Один інструмент, комплексне укладання
Створіть свій особистий образ за допомогою цього універсального тримера, який об’єднує 11 якісних інструментів для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Леза з нержавіючої сталі, що самі заточуються, залишаються гострими як у перший день без змащування для точного підстригання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Один інструмент, комплексне укладання
Створіть свій особистий образ за допомогою цього універсального тримера, який об’єднує 11 якісних інструментів для догляду за волоссям на обличчі, голові та тілі. Леза з нержавіючої сталі, що самі заточуються, залишаються гострими як у перший день без змащування для точного підстригання. Переглянути усі переваги
Серія 5000
Усього:
Цей універсальний тример містить 11 інструментів для будь-якого підстригання. Ви зможете зручно підрівнювати та укладати волосся на обличчі, підстригатися і доглядати за тілом.
Тример і набір насадок пропонують 11 налаштувань довжини від 0,5 до 16 мм із точністю до 1 мм для короткої та довгої бороди. Створюйте чіткі краї та підрівнюйте волосся на щоках, підборідді й шиї за допомогою металевого тримера, щоб довершити свій образ.
Голіться комфортно нижче шиї за допомогою нашої бритвеної насадки для тіла. Унікальна система захисту шкіри захищає чутливі ділянки під час гоління з точністю до 0,5 мм. Ви також можете підрівняти волосся на тілі за допомогою гребінця, що натискається.
Завдяки багатом насадкам тримера ви можете обирати довжину від 0,5 до 16 мм, щоб створити зачіску в домашніх умовах.
Універсальний тример швидко видаляє небажане волосся у носі та вухах, не завдаючи порізів.
Леза з нержавіючої сталі залишаються гострими, як нові, забезпечуючи тривалу роботу без змащування.
Тример сканує густоту бороди 125 разів на секунду й збільшує потужність саме тоді, коли це потрібно, аби впоратися з густим, кущистим або довшим волоссям.
Потужний літій-іонний акумулятор забезпечує до 120 хвилин роботи з можливістю 5-хвилинного швидкого заряджання для тривалої експлуатації та максимальної потужності.
Цей тример водонепроникний, що дозволяє використовувати його в душі та легко чистити під краном.
Індикатор заряду акумулятора дозволяє дізнаватися про його стан: низький, розряджений, заряджений або повний. Завдяки цьому акумулятор ніколи не розрядиться в незручний момент.
Тример легко тримати й ним зручно керувати завдяки ергономічній гумовій ручці, що забезпечує чудовий комфорт і контроль.
Потужність
Конструкція
Обслуговування
Простота у користуванні
Універсальне моделювання
Точне підстригання
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