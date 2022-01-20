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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Максимальное давление насоса — 7,5 бар
Паровой удар до 500 г
Съемный резервуар для воды 1,8 л
Крепление для переноски
Даже если вам приходится отвлекаться на другие задачи, вы никогда не прожжете свои вещи. Благодаря технологии OptimalTEMP наш утюг с парогенератором не сможет прожечь ткань, которую можно гладить утюгом. Вы даже можете оставить его прямо на одежде или гладильной доске. Больше никаких следов или блеска. Гарантировано.
Сократите еженедельный процесс глажения на один шаг. Теперь вам не придется разделять ткани или менять параметры и ждать изменения температуры. Благодаря OptimalTEMP вы можете гладить все подряд — от джинсов до шелковых изделий — без изменения температуры. Моментальное и автоматическое глажение.
Если вам необходимо избавиться от самых серьезных складок, положитесь на технологию постоянной подачи пара. Смотрите, как разглаживаются складки, когда вы используете немного дополнительного пара для их устранения. Эта технология также отлично подходит для вертикального отпаривания занавесок или придания свежести вещам, хранящимся на вешалках.
Награды
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
asdqas
20/01/2022
Україна
найкращий парогенератор це Philips
до цьго в мене був Perfect Care Aqwa 14 року дуже задоволеній роботою. В новому цьому утюг легенький пари більше шланг гарячіший в роботі. Працює трохи тихіше. Краще филипса немає. Ідеальний в роботі і перфекто прасування
Плюсы
бездоганний в роботі
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
Злой покупатель
08/11/2021
Україна
Гладить удобно
В целом парогенератор очень хорошо справляется со своими функциями, из плюсов это ,что не надо выставлять температуру, из минусов если не пользовался дня два (стоит без воды) то первый пар идёт с ржавчиной
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
экономия до 30 % электроэнергии согласно IEC 603311, по сравнению с FastCare Compact при максимальной температуре