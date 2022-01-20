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Больше не доступен

Perfect Care серии 7000Утюг с парогенератором

PSG7028/30

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрый и мощный
Серия PerfectCare 7000 создана для вашего комфорта и удобства. Оцените простое управление благодаря съемному резервуару для воды и мощный пар для оптимального отпаривания. Мы гарантируем, что все пригодные для глажения ткани с OptimalTEMP будут защищены от прогорания.
Посмотреть все преимущества

с большим съемным резервуаром для воды

Быстрый и мощный

  • Максимальное давление насоса — 7,5 бар

  • Паровой удар до 500 г

  • Съемный резервуар для воды 1,8 л

  • Крепление для переноски

Без риска прожечь ткань

Без риска прожечь ткань

Даже если вам приходится отвлекаться на другие задачи, вы никогда не прожжете свои вещи. Благодаря технологии OptimalTEMP наш утюг с парогенератором не сможет прожечь ткань, которую можно гладить утюгом. Вы даже можете оставить его прямо на одежде или гладильной доске. Больше никаких следов или блеска. Гарантировано.

Никаких изменяемых параметров

Никаких изменяемых параметров

Сократите еженедельный процесс глажения на один шаг. Теперь вам не придется разделять ткани или менять параметры и ждать изменения температуры. Благодаря OptimalTEMP вы можете гладить все подряд — от джинсов до шелковых изделий — без изменения температуры. Моментальное и автоматическое глажение.

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Если вам необходимо избавиться от самых серьезных складок, положитесь на технологию постоянной подачи пара. Смотрите, как разглаживаются складки, когда вы используете немного дополнительного пара для их устранения. Эта технология также отлично подходит для вертикального отпаривания занавесок или придания свежести вещам, хранящимся на вешалках.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/01/2022

Україна

Україна

найкращий парогенератор це Philips

до цьго в мене був Perfect Care Aqwa 14 року дуже задоволеній роботою. В новому цьому утюг легенький пари більше шланг гарячіший в роботі. Працює трохи тихіше. Краще филипса немає. Ідеальний в роботі і перфекто прасування

Плюсы

бездоганний в роботі

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

08/11/2021

Україна

Україна

Гладить удобно

В целом парогенератор очень хорошо справляется со своими функциями, из плюсов это ,что не надо выставлять температуру, из минусов если не пользовался дня два (стоит без воды) то первый пар идёт с ржавчиной

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

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      Примечания

      1. экономия до 30 % электроэнергии согласно IEC 603311, по сравнению с FastCare Compact при максимальной температуре