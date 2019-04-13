Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Плавающие головки Lift & Cut
Питание только от сети
Работа от сети для гарантированных результатов бритья
Встроенная система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи
Бритва автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья
4.9
из 5
10
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
НЕСТЕР
13/04/2019
Україна
Надійність, якість батареї
Чудова бритва, але після 3 місяців не до кінця збриває волосся, приходиться надавлювати.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3520/06 Dry electric shaver
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3520/06 Dry electric shaver
Vova7777
11/08/2017
Україна
Отличная бритва без лишних прибамбасов
Просто отличная бритва. Бреет-бреет-бреет. Мне не нужны какие-то сверх прибамбасы, главное чистое и гладкое бритье. Рекомендую для ежедневного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6906/16 Электробритва для сухого бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6906/16 Электробритва для сухого бритья
Iruska
27/10/2021
Україна
Прекрасна електробритва від Philips!
Купувала чоловікові на подарунок років 5,5 тому. Чоловік бритвою задоволений,голить добре,леза гострі. Працює досі ідеально,хоч пройшло вже більше 5 років,без ремонтів,замін чи поломок. Все чудово! Можу рекомендувати.
Плюсы
Довготривале служіння,зручність,компактність,ціна- якість.
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6927/16 Електробритва для сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6927/16 Електробритва для сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.