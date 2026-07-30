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Больше не доступен
PT920/18
Вращающиеся головки TripleTrack
1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
Откидной триммер
Зарядное устройство и чехол
Головки TripleTrack с 3 круглыми лезвиями увеличивают бреющую поверхность на 50 %. Система прорезей и отверстий DualPrecision позволяет с комфортом сбривать и длинные волоски, и короткую щетину.
Плавающие головки вращаются и обеспечивают постоянный контакт с кожей, а также чистое, быстрое и комфортное бритье.
Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.
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Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.