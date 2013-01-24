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Shaver series 5000 PowerTouch

Электробритва для сухого бритья

PT920/18
Общая оценка / 5
2 награды
  • TripleTrack TripleTrack TripleTrack
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    Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

    PT920/18
    Общая оценка / 5
    2 награды

    TripleTrack

    Бритва PowerTouch заряжает энергией по утрам. Увеличенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия TripleTrack — гарантия более быстрого бритья. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам займет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

    TripleTrack

    Бритва PowerTouch заряжает энергией по утрам. Увеличенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия TripleTrack — гарантия более быстрого бритья. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам займет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

    TripleTrack

    Бритва PowerTouch заряжает энергией по утрам. Увеличенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия TripleTrack — гарантия более быстрого бритья. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам займет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

    TripleTrack

    Бритва PowerTouch заряжает энергией по утрам. Увеличенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия TripleTrack — гарантия более быстрого бритья. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам займет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

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      TripleTrack

      Площадь захвата больше на 50 %

      • Вращающиеся головки TripleTrack
      • 1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
      • Откидной триммер
      • Зарядное устройство и чехол
      Лезвия TripleTrack увеличивают бреющую поверхность на 50 %

      Лезвия TripleTrack увеличивают бреющую поверхность на 50 %

      Головки TripleTrack с 3 круглыми лезвиями увеличивают бреющую поверхность на 50 %. Система прорезей и отверстий DualPrecision позволяет с комфортом сбривать и длинные волоски, и короткую щетину.

      Система Pivot, Flex & Float

      Система Pivot, Flex & Float

      Плавающие головки вращаются и обеспечивают постоянный контакт с кожей, а также чистое, быстрое и комфортное бритье.

      Головки DualPrecision сбривают длинные волоски и короткую щетину

      Головки DualPrecision сбривают длинные волоски и короткую щетину

      Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.

      Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для более тщательного бритья

      Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для более тщательного бритья

      Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно их срезает у самого основания, что обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье.

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

      Более 60 минут в режиме бритья; зарядка — 1 час

      Более 60 минут в режиме бритья; зарядка — 1 час

      Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Одного часа зарядки хватит более чем на 60 минут автономной работы, то есть около 20 сеансов бритья. Бритва автоматически подстраивает уровень мощности под ваши движения, поэтому длительность сеанса может варьироваться. А для одного сеанса бритья достаточно лишь 3-минутной зарядки.

      Питание от сети и от аккумулятора

      Питание от сети и от аккумулятора

      Питание от сети и от аккумулятора

      Простая очистка под струей воды

      Простая очистка под струей воды

      Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

      Светодиодный дисплей

      Светодиодный дисплей

      Индикации: полный заряд, низкий заряд, процесс зарядки, необходимость замены бритвенных головок, быстрая зарядка

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Система Super Lift&Cut
        • Система TripleTrack
        Гибкость головки
        Вращающиеся и плавающие головки
        Укладка
        Встроенная насадка-триммер

      • Удобство использования

        Время работы бритвы
        Более 60 минут, до 21 сеанса бритья
        Время зарядки
        • 1 час
        • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
        Дисплей
        • Индикатор зарядки
        • Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        • Индикация полного заряда аккумулятора
        • Индикатор быстрой зарядки
        • 2 светодиодных индикатора
        Очистка
        • Быстрая очистка отсека для волос
        • Все части бритвы можно мыть под водой
        Индикаторы дисплея
        • Аккумулятор заряжен
        • Аккумулятор разряжен
        • Зарядка
        • Быстрая зарядка
        При работе
        • От сети и от аккумулятора
        • Аккумулятор

      • Дизайн

        Ручка
        • Не скользит
        • Эргономичный удобный захват

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок
        Чехол
        Чехол для путешествий
        Подставка
        Зарядное устройство

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,25  Вт
        Максимальное энергопотребление
        5,4  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия
        Гарантия 2 года
        Сменные бритвенные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ9

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