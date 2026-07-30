TripleTrack

Бритва PowerTouch заряжает энергией по утрам. Увеличенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия TripleTrack — гарантия более быстрого бритья. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам займет у вас совсем немного времени.