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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack

Більше не доступний

Shaver series 5000 PowerTouchЕлектробритва для сухого гоління

PT920/18

4.1
| (30) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
TripleTrack
Бритва PowerTouch додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, має головки, які можна мити, та леза TripleTrack, які забезпечують швидке гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Голіть на 50% більше за кожним рухом

TripleTrack

  • TripleTrack, плаваючі головки

  • 60 хв. використання/1 год. заряджання

  • Висувний тример

  • Підставка для заряджання і футляр

Леза TripleTrack охоплюють на 50% більше поверхні шкіри за один раз

Леза TripleTrack охоплюють на 50% більше поверхні шкіри за один раз

Головки TripleTrack із 3 кільцями лез охоплюють на 50% більшу ділянку шкіри за один раз. Мікропрорізи та мікроотвори системи DualPrecision дають змогу зручно голити як довге волосся, так і щетину.

Система Pivot, Flex & Float

Система Pivot, Flex & Float

Гнучкі головки, що щільно прилягають до шкіри, забезпечують додаткову свободу руху – усе для ретельного, швидкого та зручного гоління.

Головки DualPrecision ефективно голять як довгі волоски, так і коротку щетину

Головки DualPrecision ефективно голять як довгі волоски, так і коротку щетину

Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

30

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

2

23/11/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Profesjonalne wykonanie

Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania: Doskonale i szybko goli, długa żywotność akumulatora po naładowaniu, doskonale leży w dłoni.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

08/12/2014

Polska

Polska

produkt naprawdę funkcjonalny

Golarka goli naprawdę dobrze ,wcześniej miałem golarke brauna i powiem szczerze że philips wypada na tle brauna bardzo dobrze ,lecz nie występują takie podrażenia jak w przypadku brauna ,pierwsze 2 tyg ,potem skóra sie przyzwyczaiła .Jedynie trymer mógłby golić dokładniej .Z wyglądu jest naprawdę ładna polecam w 100%

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

03/02/2014

Polska

Polska

PRODUKT GODNY POLECENIA

INSTRUKCJA TROCHĘ OSZCZĘDNA W TREŚĆ ALE... POLECAM

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 