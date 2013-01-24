Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Shaver series 5000 PowerTouch

Електробритва для сухого гоління

PT920/18
Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • TripleTrack TripleTrack TripleTrack
    -{discount-value}

    Shaver series 5000 PowerTouch Електробритва для сухого гоління

    PT920/18
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди

    TripleTrack

    Бритва PowerTouch додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, має головки, які можна мити, та леза TripleTrack, які забезпечують швидке гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Shaver series 5000 PowerTouch Електробритва для сухого гоління

    TripleTrack

    Бритва PowerTouch додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, має головки, які можна мити, та леза TripleTrack, які забезпечують швидке гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги

    TripleTrack

    Бритва PowerTouch додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, має головки, які можна мити, та леза TripleTrack, які забезпечують швидке гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Shaver series 5000 PowerTouch Електробритва для сухого гоління

    TripleTrack

    Бритва PowerTouch додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, має головки, які можна мити, та леза TripleTrack, які забезпечують швидке гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all series-shavers

      TripleTrack

      Голіть на 50% більше за кожним рухом

      • TripleTrack, плаваючі головки
      • 60 хв. використання/1 год. заряджання
      • Висувний тример
      • Підставка для заряджання і футляр
      Леза TripleTrack охоплюють на 50% більше поверхні шкіри за один раз

      Леза TripleTrack охоплюють на 50% більше поверхні шкіри за один раз

      Головки TripleTrack із 3 кільцями лез охоплюють на 50% більшу ділянку шкіри за один раз. Мікропрорізи та мікроотвори системи DualPrecision дають змогу зручно голити як довге волосся, так і щетину.

      Система Pivot, Flex & Float

      Система Pivot, Flex & Float

      Гнучкі головки, що щільно прилягають до шкіри, забезпечують додаткову свободу руху – усе для ретельного, швидкого та зручного гоління.

      Головки DualPrecision ефективно голять як довгі волоски, так і коротку щетину

      Головки DualPrecision ефективно голять як довгі волоски, так і коротку щетину

      Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.

      Леза Super Lift & Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

      Леза Super Lift & Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

      Перше лезо піднімає волосину, а друге лезо зручно зрізає її нижче рівня шкіри для справді гладкого гоління.

      Ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів

      Ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів

      Довершіть вигляд за допомогою висувного тримера. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

      60+ хвилин гоління, 1 година заряджання

      60+ хвилин гоління, 1 година заряджання

      Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея з довгим терміном експлуатації забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. Одна година заряджання – це понад 60 хвилин гоління або приблизно 20 голінь. Бритва автоматично регулює потужність відповідно до того, як Ви голитеся, тож фактична тривалість гоління може коливатися. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

      Можливість дротового і бездротового використання

      Можливість дротового і бездротового використання

      Можливість дротового і бездротового використання

      Просте чищення під струменем води

      Просте чищення під струменем води

      Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.

      Світлодіодний дисплей

      Світлодіодний дисплей

      Індикації: батарея заряджена, батарея розрядилася, заряджається, заміна бритвених головок, швидке заряджання

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        • Super Lift&Cut
        • Леза TripleTrack
        Повторення контурів
        Плаваючі та гнучкі головки
        Моделювання
        Вбудований висувний тример

      • Простота у користуванні

        Час гоління
        60+ хвилин, до 21 сеансів гоління
        Час зарядження
        • 1 година
        • 3 хв. швидкого заряджання для 1 гоління
        Дисплей
        • Індикація заряду
        • Індикація розрядження батареї
        • Індикація зарядженої батареї
        • Індикація швидкого заряджання
        • Індикація на 2 світлодіоди
        Чищення
        • Відділення для волосся, яке можна швидко сполоснути водою
        • Бритва, яку можна мити
        Індикація дисплея
        • Батарея заряджена
        • Батарея розрядилася
        • Заряджання
        • Швидка зарядка
        Функціонування
        • Дротове і бездротове використання
        • Акумуляторна батарея

      • Конструкція

        Ручка
        • Нековзкі
        • Зручна ергономічна ручка

      • Аксесуари

        Догляд
        • Щітка для очищення
        • Захисний ковпачок
        Футляр
        Дорожній футляр
        Підставка
        Підставка для заряджання

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Споживання енергії в режимі очікування
        < 0,25  Вт
        Максимальне споживання енергії
        5,4  Вт

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії
        Зйомні головки
        Заміняйте кожні 2 роки на HQ9

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись