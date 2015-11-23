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Більше не доступний
TripleTrack, плаваючі головки
60 хв. використання/1 год. заряджання
Висувний тример
Підставка для заряджання і футляр
Головки TripleTrack із 3 кільцями лез охоплюють на 50% більшу ділянку шкіри за один раз. Мікропрорізи та мікроотвори системи DualPrecision дають змогу зручно голити як довге волосся, так і щетину.
Гнучкі головки, що щільно прилягають до шкіри, забезпечують додаткову свободу руху – усе для ретельного, швидкого та зручного гоління.
Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.
4.1
з 5
30
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Lukasz33
23/11/2015
Polska
Перевірений покупець
Profesjonalne wykonanie
Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania: Doskonale i szybko goli, długa żywotność akumulatora po naładowaniu, doskonale leży w dłoni.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
mkaczorr95
08/12/2014
Polska
produkt naprawdę funkcjonalny
Golarka goli naprawdę dobrze ,wcześniej miałem golarke brauna i powiem szczerze że philips wypada na tle brauna bardzo dobrze ,lecz nie występują takie podrażenia jak w przypadku brauna ,pierwsze 2 tyg ,potem skóra sie przyzwyczaiła .Jedynie trymer mógłby golić dokładniej .Z wyglądu jest naprawdę ładna polecam w 100%
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
mlangus
03/02/2014
Polska
PRODUKT GODNY POLECENIA
INSTRUKCJA TROCHĘ OSZCZĘDNA W TREŚĆ ALE... POLECAM
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року