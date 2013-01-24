TripleTrack
Бритва PowerTouch додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, має головки, які можна мити, та леза TripleTrack, які забезпечують швидке гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
TripleTrack
Бритва PowerTouch додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, має головки, які можна мити, та леза TripleTrack, які забезпечують швидке гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги
TripleTrack
Бритва PowerTouch додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, має головки, які можна мити, та леза TripleTrack, які забезпечують швидке гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
TripleTrack
Бритва PowerTouch додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, має головки, які можна мити, та леза TripleTrack, які забезпечують швидке гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги
Головки TripleTrack із 3 кільцями лез охоплюють на 50% більшу ділянку шкіри за один раз. Мікропрорізи та мікроотвори системи DualPrecision дають змогу зручно голити як довге волосся, так і щетину.
Гнучкі головки, що щільно прилягають до шкіри, забезпечують додаткову свободу руху – усе для ретельного, швидкого та зручного гоління.
Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.
Перше лезо піднімає волосину, а друге лезо зручно зрізає її нижче рівня шкіри для справді гладкого гоління.
Довершіть вигляд за допомогою висувного тримера. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея з довгим терміном експлуатації забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. Одна година заряджання – це понад 60 хвилин гоління або приблизно 20 голінь. Бритва автоматично регулює потужність відповідно до того, як Ви голитеся, тож фактична тривалість гоління може коливатися. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.
Можливість дротового і бездротового використання
Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.
Індикації: батарея заряджена, батарея розрядилася, заряджається, заміна бритвених головок, швидке заряджання
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Конструкція
Аксесуари
Потужність
Обслуговування