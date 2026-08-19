Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Бритвы для лица
Все серии
Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья
Больше не доступен
Поддержка
PT920/21
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Руководство пользователя
Все (3)
Можно ли заменить аккумулятор в бритве Philips?
Как правильно использовать бритву Philips?
Можно ли заряжать бритву Philips после каждого бритья?
ShaversЩеточка для очищения
Система Philips Jet Clean не очищает бритву Philips
Бритва Philips не заряжается
Связаться с Philips
Мы готовы помочь