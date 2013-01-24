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    Shaver series 5000 PowerTouch

    Електробритва для сухого гоління

    PT920/21
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    • TripleTrack TripleTrack TripleTrack
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      Shaver series 5000 PowerTouch Електробритва для сухого гоління

      PT920/21
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      TripleTrack

      Ця професійна бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює і її можна мити повністю. Схвалені головки Triple Track забезпечують ефективність гоління, а технологія PowerTouch гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Shaver series 5000 PowerTouch Електробритва для сухого гоління

      TripleTrack

      Ця професійна бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює і її можна мити повністю. Схвалені головки Triple Track забезпечують ефективність гоління, а технологія PowerTouch гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги

      TripleTrack

      Ця професійна бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює і її можна мити повністю. Схвалені головки Triple Track забезпечують ефективність гоління, а технологія PowerTouch гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Shaver series 5000 PowerTouch Електробритва для сухого гоління

      TripleTrack

      Ця професійна бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює і її можна мити повністю. Схвалені головки Triple Track забезпечують ефективність гоління, а технологія PowerTouch гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги

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        Shaver series 5000 PowerTouch

        Shaver series 5000 PowerTouch

        Електробритва для сухого гоління

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        TripleTrack

        Голіть на 50% більше за кожним рухом

        • Леза TripleTrack
        • Плаваючі головки
        60+ хв. гоління в автономному режимі, 1 година заряджання

        60+ хв. гоління в автономному режимі, 1 година заряджання

        Понад 60 хвилин або 21 раз використання в автономному режимі. Повністю заряджається за 1 годину, тож пристрій завжди готовий до використання, коли це потрібно

        Бритва, яку можна мити, із системою QuickRinse

        Бритва, яку можна мити, із системою QuickRinse

        Електробритва, яку можна повністю мити, має систему QuickRinse для забезпечення чистоти швидше

        Головки TripleTrack покривають на 50% більшу ділянку гоління

        Головки TripleTrack покривають на 50% більшу ділянку гоління

        Три доріжки для гоління охоплюють на 50% більшу ділянку для швидкого та ретельного гоління

        Висувний тример ідеально підходить для бакенбардів і вусів

        Висувний тример ідеально підходить для бакенбардів і вусів

        Бритва має широкий висувний тример для ідеального підстригання бакенбардів і вусів

        Система Jet Clean очищає, заряджає та оновлює бритву

        Система Jet Clean очищає, заряджає та оновлює бритву

        Ретельно миє, змащує, висушує і заряджає бритву для неперевершеного гоління щодня

        Система Super Lift & Cut для комфортного та ретельного гоління

        Вбудована система з двома лезами у нашій електробритві піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління

        Динамічне повторення контурів забезпечує пристосування до вигинів обличчя і шиї

        Бритва автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя і шиї для більш гладкого гоління

        Система зрізання DualPrecision для гоління навіть найкоротшої щетини

        Бритвені головки DualPrecision електробритви мають мікропрорізи для зрізання волосків нормальної довжини та мікроотвори для гоління навіть найкоротшої щетини

        SmartPivot забезпечує постійний контакт зі шкірою

        Бритва постійно притискає 3 бритвені головки щільно до шкіри для швидкого гоління

        Технічні характеристики

        • Ефективність гоління

          Система гоління
          • Система зрізання TripleTrack
          • Система зрізання DualPrecision
          • Super Lift&Cut
          Повторення контурів
          • SmartPivot
          • Динамічне повторення контурів
          Моделювання
          Вбудований висувний тример

        • Простота у користуванні

          Час гоління
          60+ хвилин
          Заряджання
          • Можна заряджати
          • Робота від акумулятора та мережі
          • 3 хв. швидкого заряджання для 1 гоління
          Час зарядження
          1 година
          Дисплей
          • Індикація на 2 світлодіоди
          • Індикація заряду
          • Індикація розрядження батареї
          • Індикація зарядженої батареї
          • Індикація швидкого заряджання
          Чищення
          • Бритва, яку можна мити
          • Відділення для волосся, яке можна швидко сполоснути водою
          Jet Clean
          У комплекті система Jet Clean

        • Конструкція

          Ручка
          • Зручно тримати
          • Ребриста гумова ручка
          Покриття корпусу
          • Передня частина корпусу (лакована)
          • Декоративне кільце – матовий хром
          • Дзеркальна чорна панель дисплея
          Колір
          Темно-сірий

        • Аксесуари

          Футляр
          М’який футляр
          Догляд
          • Щітка для очищення
          • Захисний ковпачок
          Jet Clean
          Jet Clean

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В
          Споживання енергії в режимі очікування
          < 0,25  Вт
          Максимальне споживання енергії
          5,4  Вт

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Запасна головка
          Заміняйте кожні 2 роки на HQ9

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