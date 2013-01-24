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TripleTrack
Ця професійна бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює і її можна мити повністю. Схвалені головки Triple Track забезпечують ефективність гоління, а технологія PowerTouch гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
TripleTrack
Ця професійна бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює і її можна мити повністю. Схвалені головки Triple Track забезпечують ефективність гоління, а технологія PowerTouch гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги
TripleTrack
Ця професійна бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює і її можна мити повністю. Схвалені головки Triple Track забезпечують ефективність гоління, а технологія PowerTouch гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
TripleTrack
Ця професійна бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює і її можна мити повністю. Схвалені головки Triple Track забезпечують ефективність гоління, а технологія PowerTouch гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги
Електробритва для сухого гоління
Ціна магазину Philips
Усього:
Понад 60 хвилин або 21 раз використання в автономному режимі. Повністю заряджається за 1 годину, тож пристрій завжди готовий до використання, коли це потрібно
Електробритва, яку можна повністю мити, має систему QuickRinse для забезпечення чистоти швидше
Три доріжки для гоління охоплюють на 50% більшу ділянку для швидкого та ретельного гоління
Бритва має широкий висувний тример для ідеального підстригання бакенбардів і вусів
Ретельно миє, змащує, висушує і заряджає бритву для неперевершеного гоління щодня
Вбудована система з двома лезами у нашій електробритві піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління
Бритва автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя і шиї для більш гладкого гоління
Бритвені головки DualPrecision електробритви мають мікропрорізи для зрізання волосків нормальної довжини та мікроотвори для гоління навіть найкоротшої щетини
Бритва постійно притискає 3 бритвені головки щільно до шкіри для швидкого гоління
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Конструкція
Аксесуари
Потужність
Обслуговування