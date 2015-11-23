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Більше не доступний
Леза TripleTrack
Плаваючі головки
Понад 60 хвилин або 21 раз використання в автономному режимі. Повністю заряджається за 1 годину, тож пристрій завжди готовий до використання, коли це потрібно
Вбудована система з двома лезами у нашій електробритві піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління
Бритва автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя і шиї для більш гладкого гоління
4.1
з 5
30
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Lukasz33
23/11/2015
Polska
Перевірений покупець
Profesjonalne wykonanie
Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania: Doskonale i szybko goli, długa żywotność akumulatora po naładowaniu, doskonale leży w dłoni.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
mkaczorr95
08/12/2014
Polska
produkt naprawdę funkcjonalny
Golarka goli naprawdę dobrze ,wcześniej miałem golarke brauna i powiem szczerze że philips wypada na tle brauna bardzo dobrze ,lecz nie występują takie podrażenia jak w przypadku brauna ,pierwsze 2 tyg ,potem skóra sie przyzwyczaiła .Jedynie trymer mógłby golić dokładniej .Z wyglądu jest naprawdę ładna polecam w 100%
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
mlangus
03/02/2014
Polska
PRODUKT GODNY POLECENIA
INSTRUKCJA TROCHĘ OSZCZĘDNA W TREŚĆ ALE... POLECAM
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року