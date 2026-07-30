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QC5000/00
Гарантия ровной стрижки благодаря нашей запатентованной системе 2D Contour Tracking System. Она повторяет контуры головы, обеспечивая полный контроль за стрижкой!
Уникальный регулируемый гребень с 8 настройками длины волос от 1 до 21 мм поможет создать любую прическу. Встроенный фиксатор не позволяет насадке сбиться с установленной длины.
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Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году