Машинка для стрижки волос
Создавайте любые образы с помощью машинки для стрижки волос Philips.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Машинка для стрижки волос
Создавайте любые образы с помощью машинки для стрижки волос Philips.
Машинка для стрижки волос
Создавайте любые образы с помощью машинки для стрижки волос Philips.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Машинка для стрижки волос
Создавайте любые образы с помощью машинки для стрижки волос Philips.
Гарантия ровной стрижки благодаря нашей запатентованной системе 2D Contour Tracking System. Она повторяет контуры головы, обеспечивая полный контроль за стрижкой!
Уникальный регулируемый гребень с 8 настройками длины волос от 1 до 21 мм поможет создать любую прическу. Встроенный фиксатор не позволяет насадке сбиться с установленной длины.
Комфорт
Система питания
Обслуживание
Аксессуары