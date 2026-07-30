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  • Машинка для стрижки волос
  • Машинка для стрижки волос
  • Машинка для стрижки волос
  • Машинка для стрижки волос
  • Машинка для стрижки волос
  • Машинка для стрижки волос
  • Машинка для стрижки волос
  • Машинка для стрижки волос
  • Машинка для стрижки волос
  • Машинка для стрижки волос
  • Машинка для стрижки волос
  • Машинка для стрижки волос

Больше не доступен

Hairclipper series 1000Машинка для стрижки волос

QC5000/00

Машинка для стрижки волос
Создавайте любые образы с помощью машинки для стрижки волос Philips.
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Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

Обучение не нужно

Машинка для стрижки волос

Полный контроль

Полный контроль

Гарантия ровной стрижки благодаря нашей запатентованной системе 2D Contour Tracking System. Она повторяет контуры головы, обеспечивая полный контроль за стрижкой!

Безопасная и простая стрижка

Безопасная и простая стрижка

Уникальный регулируемый гребень с 8 настройками длины волос от 1 до 21 мм поможет создать любую прическу. Встроенный фиксатор не позволяет насадке сбиться с установленной длины.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году 