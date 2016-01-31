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Наша запатентована система 2D Contour Tracking System гарантує рівномірні результати. Вона підлаштовується під контури голови, а Ви повністю контролюєте створення зачіски!
Створюйте будь-які зачіски за допомогою цього унікального регульованого гребінця і 8 налаштувань довжини від 1 до 21 мм. Завдяки вбудованій системі запобіжного блокування можна впевнено зрізати волосся.
5.0
з 5
13
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Yaro
31/01/2016
Polska
Jest doskonała prosta
Używam maszynki 8 lat i dopiero teraz myślę o zakupie takiej samej ponieważ moja zaczyna tępić.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
piotr363
20/09/2015
Polska
Перевірений покупець
Wydajna,solidna,wytrzymala
Solidna maszynka do strzyżenia.Strzygę nią męża i synka.Oboje maja włosy bardzo krótkie,ale sztywne .Maszynka świetnie sie sprawdza.Nie próbowałam na dłuższych.Brakuje mi w niej wiecej rodzaji "długości" włosa.nakładka do regulacji często mi spada. łatwo się ja czyści . Jestem zadowolona.Ale nastepnym razem kupie mężowi bezprzewodową ;) Ogólnie polecam :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Marta510
20/09/2015
Polska
Перевірений покупець
Wydajna,solidna,wytrzymala
Solidna maszynka do strzyżenia.Strzygę nią męża i synka.Oboje maja włosy bardzo krótkie,ale sztywne .Maszynka świetnie sie sprawdza.Nie próbowałam na dłuższych.Brakuje mi w niej wiecej rodzaji "długości" włosa.nakładka do regulacji często mi spada. łatwo się ja czyści . Jestem zadowolona.Ale nastepnym razem kupie mężowi bezprzewodową ;) Ogólnie polecam :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
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