Машинка для підстригання волосся
Ця машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Машинка для підстригання волосся
Ця машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску.
Машинка для підстригання волосся
Ця машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Машинка для підстригання волосся
Ця машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску.
Наша запатентована система 2D Contour Tracking System гарантує рівномірні результати. Вона підлаштовується під контури голови, а Ви повністю контролюєте створення зачіски!
Створюйте будь-які зачіски за допомогою цього унікального регульованого гребінця і 8 налаштувань довжини від 1 до 21 мм. Завдяки вбудованій системі запобіжного блокування можна впевнено зрізати волосся.
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