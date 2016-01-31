Maszynkę używamy już dość długo, po pewnie z 6-7 lat. Mimo, że po takim czasie ostrza są już lekko tępe, nadal spisuje się całkiem dobrze. Za niedługo będziemy rozglądać się za nową maszynką i na pewno będzie to również sprzęt marki Philips. Dla mnie rewelacyjna maszynka, cena przystępna, jakość znakomita. Przez wiele lat nie zawiodła mnie i mojej rodziny.