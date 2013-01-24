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Машинка для підстригання волосся

QC 5000
Загальна оцінка / 5
  • Машинка для підстригання волосся Машинка для підстригання волосся Машинка для підстригання волосся
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    Машинка для підстригання волосся

    QC 5000
    Загальна оцінка / 5

    Машинка для підстригання волосся

    Ця машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Машинка для підстригання волосся

    Машинка для підстригання волосся

    Ця машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску.

    Машинка для підстригання волосся

    Ця машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Машинка для підстригання волосся

    Машинка для підстригання волосся

    Ця машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску.

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      Машинка для підстригання волосся

      Досвід не важливий

      Повний контроль

      Повний контроль

      Наша запатентована система 2D Contour Tracking System гарантує рівномірні результати. Вона підлаштовується під контури голови, а Ви повністю контролюєте створення зачіски!

      Безпечне і легке моделювання зачіски

      Безпечне і легке моделювання зачіски

      Створюйте будь-які зачіски за допомогою цього унікального регульованого гребінця і 8 налаштувань довжини від 1 до 21 мм. Завдяки вбудованій системі запобіжного блокування можна впевнено зрізати волосся.

      Технічні характеристики

      • Система живлення

        Живлення від мережі
        Робота від мережі

      • Система зрізання

        Змазка на весь термін експлуатації
        Леза, які самі заточуються і не потребують змащення

      • Аксесуари

        Комплект перукаря
        У комплект входить гребінець для моделювання зачісок і щітка для чищення

      • Гарантія

        2 роки гарантії
        Так

      • Дизайн

        Надзвичайно простий дизайн
        Компактний та ергономічний для легкого користування

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