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  • Машинка для підстригання волосся
  • Машинка для підстригання волосся
  • Машинка для підстригання волосся
  • Машинка для підстригання волосся
  • Машинка для підстригання волосся
  • Машинка для підстригання волосся
  • Машинка для підстригання волосся
  • Машинка для підстригання волосся
  • Машинка для підстригання волосся
  • Машинка для підстригання волосся
  • Машинка для підстригання волосся
  • Машинка для підстригання волосся

Більше не доступний

Машинка для підстригання волосся

QC5000/00

5
| (13) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Машинка для підстригання волосся
Ця машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску.
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Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Досвід не важливий

Машинка для підстригання волосся

Повний контроль

Повний контроль

Наша запатентована система 2D Contour Tracking System гарантує рівномірні результати. Вона підлаштовується під контури голови, а Ви повністю контролюєте створення зачіски!

Безпечне і легке моделювання зачіски

Безпечне і легке моделювання зачіски

Створюйте будь-які зачіски за допомогою цього унікального регульованого гребінця і 8 налаштувань довжини від 1 до 21 мм. Завдяки вбудованій системі запобіжного блокування можна впевнено зрізати волосся.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

13

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

31/01/2016

Polska

Polska

Jest doskonała prosta

Używam maszynki 8 lat i dopiero teraz myślę o zakupie takiej samej ponieważ moja zaczyna tępić.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

20/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Wydajna,solidna,wytrzymala

Solidna maszynka do strzyżenia.Strzygę nią męża i synka.Oboje maja włosy bardzo krótkie,ale sztywne .Maszynka świetnie sie sprawdza.Nie próbowałam na dłuższych.Brakuje mi w niej wiecej rodzaji "długości" włosa.nakładka do regulacji często mi spada. łatwo się ja czyści . Jestem zadowolona.Ale nastepnym razem kupie mężowi bezprzewodową ;) Ogólnie polecam :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

20/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Wydajna,solidna,wytrzymala

Solidna maszynka do strzyżenia.Strzygę nią męża i synka.Oboje maja włosy bardzo krótkie,ale sztywne .Maszynka świetnie sie sprawdza.Nie próbowałam na dłuższych.Brakuje mi w niej wiecej rodzaji "długości" włosa.nakładka do regulacji często mi spada. łatwo się ja czyści . Jestem zadowolona.Ale nastepnym razem kupie mężowi bezprzewodową ;) Ogólnie polecam :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

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      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році 