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Hairclipper series 1000

машинка для стрижки волос

QC5010/00
Общая оценка / 5
  • Очень простая в использовании машинка для стрижки волос Очень простая в использовании машинка для стрижки волос Очень простая в использовании машинка для стрижки волос
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    Hairclipper series 1000 машинка для стрижки волос

    QC5010/00
    Общая оценка / 5

    Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

    Машинка для стрижки Philips Super-Easy с 8 установками длины волос (от 1 до 21 мм) позволяет создать любой понравившийся образ. Просто выберите необходимую длину волос — и действуйте! Повторяющий контуры гребень обеспечит ровную и точную стрижку.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Hairclipper series 1000 машинка для стрижки волос

    Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

    Машинка для стрижки Philips Super-Easy с 8 установками длины волос (от 1 до 21 мм) позволяет создать любой понравившийся образ. Просто выберите необходимую длину волос — и действуйте! Повторяющий контуры гребень обеспечит ровную и точную стрижку.

    Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

    Машинка для стрижки Philips Super-Easy с 8 установками длины волос (от 1 до 21 мм) позволяет создать любой понравившийся образ. Просто выберите необходимую длину волос — и действуйте! Повторяющий контуры гребень обеспечит ровную и точную стрижку.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 1000 машинка для стрижки волос

    Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

    Машинка для стрижки Philips Super-Easy с 8 установками длины волос (от 1 до 21 мм) позволяет создать любой понравившийся образ. Просто выберите необходимую длину волос — и действуйте! Повторяющий контуры гребень обеспечит ровную и точную стрижку.

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      Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

      Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

      Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.

      8 установок длины до 21 мм

      Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

      Технические характеристики

      • Комфорт

        Удобство в обращении
        Сверхлегкая конструкция

      • Система питания

        Использование
        Питание только от сети

      • Обслуживание

        Смазка
        Лезвия не требуют смазки
        Гарантия
        Гарантия 2 года

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