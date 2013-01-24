Зручна машинка для підстригання
Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. Гребінець, який повторює контури, забезпечить рівномірний результат.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручна машинка для підстригання
Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. Гребінець, який повторює контури, забезпечить рівномірний результат.
Зручна машинка для підстригання
Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. Гребінець, який повторює контури, забезпечить рівномірний результат.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручна машинка для підстригання
Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. Гребінець, який повторює контури, забезпечить рівномірний результат.
Унікальний гребінець, який чітко повторює контури голови, забезпечуючи гладенький та рівномірний результат.
Один гребінець підтримує 8 налаштувань довжини для створення різноманітних зачісок (0-21 мм).
Революційні леза хвилястої форми, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно
Система живлення
Система зрізання
Аксесуари
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