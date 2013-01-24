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Машинка для підстригання волосся

QC 5010
Загальна оцінка / 5
  • Зручна машинка для підстригання Зручна машинка для підстригання Зручна машинка для підстригання
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    Машинка для підстригання волосся

    QC 5010
    Загальна оцінка / 5

    Зручна машинка для підстригання

    Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. Гребінець, який повторює контури, забезпечить рівномірний результат.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Машинка для підстригання волосся

    Зручна машинка для підстригання

    Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. Гребінець, який повторює контури, забезпечить рівномірний результат.

    Зручна машинка для підстригання

    Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. Гребінець, який повторює контури, забезпечить рівномірний результат.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Машинка для підстригання волосся

    Зручна машинка для підстригання

    Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. Гребінець, який повторює контури, забезпечить рівномірний результат.

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      Гребінець, який повторює контури

      Унікальний гребінець, який чітко повторює контури голови, забезпечуючи гладенький та рівномірний результат.

      8 налаштувань довжини волосся з фіксацією (1-21 мм)

      Один гребінець підтримує 8 налаштувань довжини для створення різноманітних зачісок (0-21 мм).

      Сталеві леза хвилястої форми, які самі заточуються

      Революційні леза хвилястої форми, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно

      Технічні характеристики

      • Система живлення

        Живлення від мережі
        Робота від мережі

      • Система зрізання

        Змазка на весь термін експлуатації
        Леза, які самі заточуються і не потребують змащення

      • Аксесуари

        Комплект перукаря
        У комплекті щітка для чищення

      • Гарантія

        2 роки гарантії
        Так

      • Дизайн

        Надзвичайно простий дизайн
        Компактний та ергономічний для легкого користування

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