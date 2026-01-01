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Больше не доступен

Hairclipper series 1000Машинка для стрижки волос

QC5050/00

Машинка для стрижки волос Super-Easy

8 установок длины волос (от 1 до 21 мм) машинки для стрижки позволяют создать любую прическу — с дополнительной насадкой для создания очень коротких стрижек и эффекта трехдневной щетины. Просто выберите необходимую длину волос — и вперед!

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The world's #1 electric grooming brand1

Выберите длину, зафиксируйте - и вперед!

Машинка для стрижки волос Super-Easy

  • С повторяющим контуры лица гребнем

8 установок длины до 21 мм

8 установок длины до 21 мм

Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов

Гребень для короткой стрижки позволяет укорачивать волосы до 1,6 мм

Гребень для короткой стрижки позволяет укорачивать волосы до 1,6 мм

Специальный гребень для создания ультракоротких стрижек.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 