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Больше не доступен
QC5050/00
Машинка для стрижки волос Super-Easy
8 установок длины волос (от 1 до 21 мм) машинки для стрижки позволяют создать любую прическу — с дополнительной насадкой для создания очень коротких стрижек и эффекта трехдневной щетины. Просто выберите необходимую длину волос — и вперед!
С повторяющим контуры лица гребнем
Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.
Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов
Специальный гребень для создания ультракоротких стрижек.
Отзывы
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.