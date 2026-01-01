Машинка для стрижки волос Super-Easy

8 установок длины волос (от 1 до 21 мм) машинки для стрижки позволяют создать любую прическу — с дополнительной насадкой для создания очень коротких стрижек и эффекта трехдневной щетины. Просто выберите необходимую длину волос — и вперед!