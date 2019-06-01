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Більше не доступний

Машинка для підстригання волосся

QC5050/00

4.5

| (10) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб

Зручна машинка для підстригання

Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. У комплект тепер входить додатковий гребінець для щетини, який дозволяє створювати надзвичайно короткі зачіски та вигляд з ефектом 3-денної щетини.

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The world's #1 electric grooming brand1

Виберіть довжину, зафіксуйте її і підстригайте

Зручна машинка для підстригання

Гребінець, який повторює контури, для швидкості та зручності у використанні

Гребінець, який повторює контури, для швидкості та зручності у використанні

Гребінець, який повторює контури, пристосовується до кожного вигину тіла для забезпечення швидких та комфортних результатів.

Леза SteelWave, які самі заточуються, забезпечують точні результати

Леза SteelWave, які самі заточуються, забезпечують точні результати

Революційні леза хвилястої форми, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

10

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

3
2

01/06/2019

Polska

Polska

ocena

Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

01/06/2019

Polska

Polska

ocena

Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

01/05/2017

Polska

Polska

Sprzęt najwyższej jakości

Od 4 lat, jedna maszynka, żadnego ostrzenia noży, żadnych napraw, wszystko działa bez najmniejszego problemu. Ostrzygła dziesiątki głów, setki razy i dalej tnie, tak jak 4 lata temu. Szczerze polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

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Примітки

  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 