Mamy tę maszynkę już od kilku lat i jak dotąd nic się nie zepsuło. Jest bardzo łatwa w użyciu, długość strzyżenia zmienia się bardzo łatwo w uchwycie maszynki( wystarczy przekręcić) więc nie muszę szukać odpowiedniej nakładki co bardzo ułatwia życie. Akumulator w maszynce długo trzyma po naładowaniu, a sama maszynka jest cicha i dokładna. Nie stwierdziliśmy jak dotąd wad więc gorąco polecam wszystkim .