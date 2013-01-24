Зручна машинка для підстригання
Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. У комплект тепер входить додатковий гребінець для щетини, який дозволяє створювати надзвичайно короткі зачіски та вигляд з ефектом 3-денної щетини.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручна машинка для підстригання
Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. У комплект тепер входить додатковий гребінець для щетини, який дозволяє створювати надзвичайно короткі зачіски та вигляд з ефектом 3-денної щетини.
Зручна машинка для підстригання
Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. У комплект тепер входить додатковий гребінець для щетини, який дозволяє створювати надзвичайно короткі зачіски та вигляд з ефектом 3-денної щетини.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручна машинка для підстригання
Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. У комплект тепер входить додатковий гребінець для щетини, який дозволяє створювати надзвичайно короткі зачіски та вигляд з ефектом 3-денної щетини.
Унікальний гребінець, який чітко повторює контури голови, забезпечуючи гладенький та рівномірний результат.
Один гребінець підтримує вісім налаштувань довжини для широкого вибору зачісок (1-21 мм).
Революційні леза хвилястої форми, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно
Точний гребінець для створення надзвичайно коротких зачісок.
Система живлення
Система зрізання
Аксесуари
Гарантія
Дизайн