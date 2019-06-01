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Зручна машинка для підстригання
Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. У комплект тепер входить додатковий гребінець для щетини, який дозволяє створювати надзвичайно короткі зачіски та вигляд з ефектом 3-денної щетини.
Гребінець, який повторює контури, пристосовується до кожного вигину тіла для забезпечення швидких та комфортних результатів.
Революційні леза хвилястої форми, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно.
4.5
з 5
10
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
mietpet1
01/06/2019
Polska
ocena
Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Sylwek90
01/06/2019
Polska
ocena
Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Marcin871018
01/05/2017
Polska
Sprzęt najwyższej jakości
Od 4 lat, jedna maszynka, żadnego ostrzenia noży, żadnych napraw, wszystko działa bez najmniejszego problemu. Ostrzygła dziesiątki głów, setki razy i dalej tnie, tak jak 4 lata temu. Szczerze polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.