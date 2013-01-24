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Машинка для підстригання волосся

QC5050
Загальна оцінка / 5
  • Зручна машинка для підстригання Зручна машинка для підстригання Зручна машинка для підстригання
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    Машинка для підстригання волосся

    QC5050
    Загальна оцінка / 5

    Зручна машинка для підстригання

    Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. У комплект тепер входить додатковий гребінець для щетини, який дозволяє створювати надзвичайно короткі зачіски та вигляд з ефектом 3-денної щетини.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Машинка для підстригання волосся

    Зручна машинка для підстригання

    Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. У комплект тепер входить додатковий гребінець для щетини, який дозволяє створювати надзвичайно короткі зачіски та вигляд з ефектом 3-денної щетини.

    Зручна машинка для підстригання

    Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. У комплект тепер входить додатковий гребінець для щетини, який дозволяє створювати надзвичайно короткі зачіски та вигляд з ефектом 3-денної щетини.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Машинка для підстригання волосся

    Зручна машинка для підстригання

    Ця зручна машинка для підстригання волосся дозволяє створити будь-яку зачіску із 8 налаштуваннями довжини від 1 до 21 мм. Просто виберіть відповідну довжину волосся, зафіксуйте її і підстригайте. У комплект тепер входить додатковий гребінець для щетини, який дозволяє створювати надзвичайно короткі зачіски та вигляд з ефектом 3-денної щетини.

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      Зручна машинка для підстригання

      Виберіть довжину, зафіксуйте її і підстригайте 

      Гребінець, який повторює контури

      Унікальний гребінець, який чітко повторює контури голови, забезпечуючи гладенький та рівномірний результат.

      8 налаштувань довжини волосся з фіксацією (1-21 мм)

      Один гребінець підтримує вісім налаштувань довжини для широкого вибору зачісок (1-21 мм).

      Сталеві леза SteelWave, які самі заточуються

      Революційні леза хвилястої форми, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно

      Гребінець для волосся, щетина 1,6 мм

      Точний гребінець для створення надзвичайно коротких зачісок.

      Технічні характеристики

      • Система живлення

        Час зарядження
        8  година (-н)
        Час роботи
        35  хвилин(-и)
        Живлення від мережі або автономна робота
        Робота від мережі та автономна робота

      • Система зрізання

        Змазка на весь термін експлуатації
        Леза, які самі заточуються і не потребують змащення

      • Аксесуари

        Комплект перукаря
        В комплект входить гребінь для моделювання зачіски, щітка для чищення та ножиці

      • Гарантія

        2 роки гарантії

      • Дизайн

        Надзвичайно простий дизайн
        Компактний та ергономічний для легкого користування

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