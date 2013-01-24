Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.