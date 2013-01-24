Всегда идеально ровная стрижка
Безупречная прическа благодаря гребню, повторяющему контуры головы. Эта машинка для стрижки Philips очень проста в использовании — нужно лишь выбрать и зафиксировать установку длины. На машинке имеется 21 установка от 0,5 мм до 41 мм. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Всегда идеально ровная стрижка
Безупречная прическа благодаря гребню, повторяющему контуры головы. Эта машинка для стрижки Philips очень проста в использовании — нужно лишь выбрать и зафиксировать установку длины. На машинке имеется 21 установка от 0,5 мм до 41 мм. Узнать обо всех преимуществах
Всегда идеально ровная стрижка
Безупречная прическа благодаря гребню, повторяющему контуры головы. Эта машинка для стрижки Philips очень проста в использовании — нужно лишь выбрать и зафиксировать установку длины. На машинке имеется 21 установка от 0,5 мм до 41 мм. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Всегда идеально ровная стрижка
Безупречная прическа благодаря гребню, повторяющему контуры головы. Эта машинка для стрижки Philips очень проста в использовании — нужно лишь выбрать и зафиксировать установку длины. На машинке имеется 21 установка от 0,5 мм до 41 мм. Узнать обо всех преимуществах
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края защищают кожу.
На двух регулируемых гребнях можно выбрать установки длины в диапазоне от 3 до 41 мм с точным шагом 2 мм. Либо прибор можно использовать без гребня для минимальной длины 0,5 мм.
Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор заряда горит зеленым светом.
Просто откиньте головку и стряхните волоски прилагаемой щеточкой для очистки.
Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки
Можно использовать автономно или подключить к розетке. 8-часовой зарядки хватит на 45 минут автономной работы прибора.
Обслуживание
Аксессуары
Режущая система
Дизайн
Удобство использования
Система питания