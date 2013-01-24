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Hairclipper series 5000

Машинка для стрижки волос

QC5330
Общая оценка / 5
  • Всегда идеально ровная стрижка Всегда идеально ровная стрижка Всегда идеально ровная стрижка
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    Hairclipper series 5000 Машинка для стрижки волос

    QC5330
    Общая оценка / 5

    Всегда идеально ровная стрижка

    Безупречная прическа благодаря гребню, повторяющему контуры головы. Эта машинка для стрижки Philips очень проста в использовании — нужно лишь выбрать и зафиксировать установку длины. На машинке имеется 21 установка от 0,5 мм до 41 мм. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Hairclipper series 5000 Машинка для стрижки волос

    Всегда идеально ровная стрижка

    Безупречная прическа благодаря гребню, повторяющему контуры головы. Эта машинка для стрижки Philips очень проста в использовании — нужно лишь выбрать и зафиксировать установку длины. На машинке имеется 21 установка от 0,5 мм до 41 мм. Узнать обо всех преимуществах

    Всегда идеально ровная стрижка

    Безупречная прическа благодаря гребню, повторяющему контуры головы. Эта машинка для стрижки Philips очень проста в использовании — нужно лишь выбрать и зафиксировать установку длины. На машинке имеется 21 установка от 0,5 мм до 41 мм. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 5000 Машинка для стрижки волос

    Всегда идеально ровная стрижка

    Безупречная прическа благодаря гребню, повторяющему контуры головы. Эта машинка для стрижки Philips очень проста в использовании — нужно лишь выбрать и зафиксировать установку длины. На машинке имеется 21 установка от 0,5 мм до 41 мм. Узнать обо всех преимуществах

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      Всегда идеально ровная стрижка

      • Время работы 45 мин.
      • Точность: 3–41 мм
      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

      Высококачественные самозатачивающиеся стальные лезвия

      Высококачественные самозатачивающиеся стальные лезвия

      Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края защищают кожу.

      21 фиксируемая установка длины от 0,5 до 41 мм

      На двух регулируемых гребнях можно выбрать установки длины в диапазоне от 3 до 41 мм с точным шагом 2 мм. Либо прибор можно использовать без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

      Индикатор заряда аккумулятора указывает состояние аккумулятора

      Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор заряда горит зеленым светом.

      Откидную головку легко чистить с помощью прилагаемой щеточки

      Просто откиньте головку и стряхните волоски прилагаемой щеточкой для очистки.

      Гребень точно повторяет контуры головы.

      Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки

      8-часовой зарядки хватает на 45 минут автономной работы

      Можно использовать автономно или подключить к розетке. 8-часовой зарядки хватит на 45 минут автономной работы прибора.

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да

      • Режущая система

        Ширина ножа
        41  миллиметра
        Количество установок длины
        20
        Регулировка (шаг изменения длины)
        По 2 мм  миллиметра
        Диапазон настроек длины
        3—41  миллиметра
        Не нуждается в обслуживании — Смазка не нужна
        Да
        Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
        Да

      • Дизайн

        Удобная ручка
        Боковые панели
        форма
        Эргономичная

      • Удобство использования

        Настраиваемые направляющие гребни
        Да
        Дисплей
        Индикатор зарядки

      • Система питания

        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Время зарядки
        8 часов
        Время работы
        45 минут

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