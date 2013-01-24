Завжди рівномірні стрижки
Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця, який повторює контури голови. Налаштування довжини цієї машинки Philips легко обрати та зафіксувати. На вибір 21 налаштування довжини від 0,5 мм до 41 мм. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди рівномірні стрижки
Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця, який повторює контури голови. Налаштування довжини цієї машинки Philips легко обрати та зафіксувати. На вибір 21 налаштування довжини від 0,5 мм до 41 мм. Переглянути усі переваги
Завжди рівномірні стрижки
Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця, який повторює контури голови. Налаштування довжини цієї машинки Philips легко обрати та зафіксувати. На вибір 21 налаштування довжини від 0,5 мм до 41 мм. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди рівномірні стрижки
Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця, який повторює контури голови. Налаштування довжини цієї машинки Philips легко обрати та зафіксувати. На вибір 21 налаштування довжини від 0,5 мм до 41 мм. Переглянути усі переваги
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.
Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, тому вони самі заточуються під час підстригання! Леза залишаються надзвичайно гострими для завжди акуратного й ефективного підстригання волосся, але мають заокруглені кінці та гребінці для запобігання подразненню шкіри.
Два регульовані гребінці дають змогу налаштовувати довжину від 3 до 41 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.
Індикатор батареї блиматиме зеленим на підтвердження повної зарядки.
Просто висуньте головку тримера та за допомогою щітки для очищення з комплекту вичистіть волосся.
Машинка для підстригання волосся м’яко повторює контури голови для комфортного і швидкого отримання рівномірної стрижки.
Користуйтеся пристроєм в автономному режимі або із живленням від мережі. У Вас буде 45 хвилин для підстригання в автономному режимі після 8 годин заряджання.
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