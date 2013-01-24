Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Hairclipper series 5000

Машинка для підстригання волосся

QC5330
Загальна оцінка / 5
  • Завжди рівномірні стрижки Завжди рівномірні стрижки Завжди рівномірні стрижки
    -{discount-value}

    Hairclipper series 5000 Машинка для підстригання волосся

    QC5330
    Загальна оцінка / 5

    Завжди рівномірні стрижки

    Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця, який повторює контури голови. Налаштування довжини цієї машинки Philips легко обрати та зафіксувати. На вибір 21 налаштування довжини від 0,5 мм до 41 мм. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Hairclipper series 5000 Машинка для підстригання волосся

    Завжди рівномірні стрижки

    Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця, який повторює контури голови. Налаштування довжини цієї машинки Philips легко обрати та зафіксувати. На вибір 21 налаштування довжини від 0,5 мм до 41 мм. Переглянути усі переваги

    Завжди рівномірні стрижки

    Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця, який повторює контури голови. Налаштування довжини цієї машинки Philips легко обрати та зафіксувати. На вибір 21 налаштування довжини від 0,5 мм до 41 мм. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Hairclipper series 5000 Машинка для підстригання волосся

    Завжди рівномірні стрижки

    Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця, який повторює контури голови. Налаштування довжини цієї машинки Philips легко обрати та зафіксувати. На вибір 21 налаштування довжини від 0,5 мм до 41 мм. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all series-hair-clippers

      Завжди рівномірні стрижки

      • 45 хв. підстригання
      • Точність: 3–41 мм
      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.

      Високоефективні сталеві леза, які самі заточуються

      Високоефективні сталеві леза, які самі заточуються

      Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, тому вони самі заточуються під час підстригання! Леза залишаються надзвичайно гострими для завжди акуратного й ефективного підстригання волосся, але мають заокруглені кінці та гребінці для запобігання подразненню шкіри.

      21 налаштування довжини з фіксацією від 0,5 мм до 41 мм

      Два регульовані гребінці дають змогу налаштовувати довжину від 3 до 41 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

      Індикатор батареї повідомляє про стан батареї

      Індикатор батареї блиматиме зеленим на підтвердження повної зарядки.

      Висувну головку легко чистити щіточкою, яка додається

      Просто висуньте головку тримера та за допомогою щітки для очищення з комплекту вичистіть волосся.

      Гребінець, який повторює кожен вигин на голові.

      Машинка для підстригання волосся м’яко повторює контури голови для комфортного і швидкого отримання рівномірної стрижки.

      45 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання

      Користуйтеся пристроєм в автономному режимі або із живленням від мережі. У Вас буде 45 хвилин для підстригання в автономному режимі після 8 годин заряджання.

      Технічні характеристики

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Аксесуари

        Щітка для очищення
        Так

      • Система зрізання

        Ширина ріжучого блока
        41  мм
        Кількість налаштувань довжини
        20
        Точність (розмір кроку)
        по 2 мм  мм
        Діапазон налаштувань довжини
        3–41  мм
        Не потребує спеціального догляду – не потребує змащування
        Так
        Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються
        Так

      • Конструкція

        Зручно тримати
        Бічні панелі
        Форма
        Ергономічна

      • Простота у користуванні

        Регульовані гребінці
        Так
        Дисплей
        Індикатор зарядження

      • Система живлення

        Тип батареї
        NiMH
        Час зарядження
        8 годин
        Час роботи
        45 хвилин

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись