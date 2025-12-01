Ключевые слова для поиска
QP401/30
Специальный дорожный футляр для безопасного хранения устройства
Удобный дорожный футляр Philips OneBlade идеален в поездках — он защитит ваше устройство с его лезвие. Совместимо с устройствами QP27XX, QP28XX и QP6XXX.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дорожный футляр
Для устройства с лезвием, зарядного кабеля USB-A и одного гребня.
Совместимо с устройствами QP27XX, QP28XX и QP6XXX.
Специальный дорожный футляр OneBlade идеально подойдет для поездок.
Полная безопасность вашего устройства.
