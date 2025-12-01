Ключевые слова для поиска

    • Специальный дорожный футляр для безопасного хранения устройства Специальный дорожный футляр для безопасного хранения устройства Специальный дорожный футляр для безопасного хранения устройства

      OneBlade Travel Case Дорожный футляр

      QP401/30

      Специальный дорожный футляр для безопасного хранения устройства

      Удобный дорожный футляр Philips OneBlade идеален в поездках — он защитит ваше устройство с его лезвие. Совместимо с устройствами QP27XX, QP28XX и QP6XXX.

      OneBlade Travel Case Дорожный футляр

      OneBlade Travel Case
      OneBlade Travel Case

      Дорожный футляр

      Специальный дорожный футляр для безопасного хранения устройства

      • Специальный дорожный футляр
      • Для устройства с лезвием
      • Кабель для зарядки USB-A
      • Один гребень
      • Не входит в комплект
      Удобное хранение

      Удобное хранение

      Для устройства с лезвием, зарядного кабеля USB-A и одного гребня.

      Для OneBlade

      Для OneBlade

      Совместимо с устройствами QP27XX, QP28XX и QP6XXX.

      Специальный дорожный футляр OneBlade

      Специальный дорожный футляр OneBlade идеально подойдет для поездок.

      Защита устройства и лезвия

      Полная безопасность вашего устройства.

      • Запасные части

        Подходит для
        QP27XX, QP28XX, QP6XXX
