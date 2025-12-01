Умови пошуку
QP401/30
Твердий футляр для безпечного зберігання пристрою
Зручний твердий футляр Philips OneBlade для використання в дорозі захищатиме вашу ручку електростанка й лезо. Підходить для ручок моделей QP27XX, QP28XX та QP6XXX.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дорожній футляр
Підходить для ручки із встановленим лезом, зарядного кабелю USB-A та одного гребінця.
Сумісність із ручками QP27XX, QP28XX та QP6XXX.
Твердий футляр OneBlade ідеально підходить для використання в дорозі.
Зберігайте свої пристрої в безпеці, запобігаючи пошкодженням.
