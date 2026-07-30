Исключительное впечатление от бритья

Philips SensoTouch 3D RQ1280 — наша самая совершенная на сегодня бритва, обеспечивающая непревзойденное качество бритья. Система GyroFlex 3D повторяет каждый контур, а бритвенные головки UltraTrack тщательно сбривают волоски всего за несколько движений.