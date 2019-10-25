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  • Досконале гоління
  • Досконале гоління
  • Досконале гоління
  • Досконале гоління
  • Досконале гоління
  • Досконале гоління
  • Досконале гоління
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  • Досконале гоління
  • Досконале гоління
  • Досконале гоління
  • Досконале гоління
  • Досконале гоління
  • Досконале гоління

Більше не доступний

Shaver series 9000 SensoTouchЕлектробритва для вологого та сухого гоління

RQ1280/21

4.5
| (2) Відгуки
Досконале гоління
Наша найбільш досконала електробритва Philips SensoTouch 3D RQ1280 забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя, а головки UltraTrack зрізають усе волосся лише за декілька рухів.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

із системою GyroFlex 3D

Досконале гоління

  • UltraTrack і GyroFlex 3D

  • 60 хв. використання/1 год. заряджання

  • Точний тример

  • Система Jet Clean

Система Philips GyroFlex 3D плавно повторює контури обличчя

Система Philips GyroFlex 3D плавно повторює контури обличчя

Головки бритви GyroFlex 3D повторюють будь-які контури обличчя, зменшуючи тиск і подразнення шкіри.

Головки UltraTrack захоплюють усе волосся лише за декілька рухів

Головки UltraTrack захоплюють усе волосся лише за декілька рухів

Ретельніше гоління з мінімальним подразненням шкіри. Бритвена головка має 3 спеціальні доріжки для гоління: мікропрорізи для звичайних волосинок, канали для довших волосинок або тих, які щільно прилягають, та мікроотвори для найкоротшої щетини.

Бритви з системою Super Lift & Cut Action

Бритви з системою Super Lift & Cut Action

Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

3
2
1

25/10/2019

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Výrobek je skvělý

Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.

Плюси

Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.

Мінуси

Nic na něj neseženete

Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.

Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 