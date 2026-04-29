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Shaver series 9000 SensoTouch Электробритва для сухого/влажного бритья
Больше не доступен
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RQ1280/21
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Краткое руководство
Руководство с важными сведениями
Все (4)
Можно ли заменить аккумулятор в бритве Philips?
Какую пену/гель можно использовать с бритвой Philips?
Можно ли заряжать бритву Philips после каждого бритья?
Как правильно использовать бритву Philips?
ShaverКомпактный триммер
ShaversЩеточка для очищения
Из моей бритвы Philips течет вода
Моя бритва Philips издает громкий звук
Бритва Philips не обеспечивает нужный результат
Бритва Philips не работает
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