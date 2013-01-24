Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Shaver series 3000

Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

S3232/52
Общая оценка / 5
  • Гладкое и комфортное бритье Гладкое и комфортное бритье Гладкое и комфортное бритье
    -{discount-value}

    Shaver series 3000 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

    S3232/52
    Общая оценка / 5

    Гладкое и комфортное бритье

    Бритва Philips серии 3000 обеспечивает удобное и комфортное бритье. Поворотные гибкие головки 5D, система лезвий PowerCut и режимы сухого / влажного бритья обеспечивают гладкость кожи без раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 3000 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

    Гладкое и комфортное бритье

    Бритва Philips серии 3000 обеспечивает удобное и комфортное бритье. Поворотные гибкие головки 5D, система лезвий PowerCut и режимы сухого / влажного бритья обеспечивают гладкость кожи без раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    Гладкое и комфортное бритье

    Бритва Philips серии 3000 обеспечивает удобное и комфортное бритье. Поворотные гибкие головки 5D, система лезвий PowerCut и режимы сухого / влажного бритья обеспечивают гладкость кожи без раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 3000 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

    Гладкое и комфортное бритье

    Бритва Philips серии 3000 обеспечивает удобное и комфортное бритье. Поворотные гибкие головки 5D, система лезвий PowerCut и режимы сухого / влажного бритья обеспечивают гладкость кожи без раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все series-shavers

      Гладкое и комфортное бритье

      • Поворотные гибкие головки 5D
      • Лезвия PowerCut
      • 60 минут бритья, 1 час зарядки
      Поворотные гибкие головки 5D следуют контурам лица для комфортного бритья

      Поворотные гибкие головки 5D следуют контурам лица для комфортного бритья

      Оцените гладкое бритье с поворотными гибкими головками, движущимися в 5 направлениях для точного повторения контуров вашего лица. Головка касается лица под идеальным углом и подстраивается под изгибы лица и шеи, обеспечивая тесный контакт бритвы с кожей.

      Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

      Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

      Наслаждайтесь стабильными результатами с самозатачивающимися лезвиями, использующими точную технологию для стабильно эффективного бритья.

      Безопасное сухое и влажное бритье с комфортом

      Безопасное сухое и влажное бритье с комфортом

      Выполняйте сухое бритье или более освежающее влажное бритье с использованием геля или пены — вы можете использовать прибор даже в душе.

      60 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 1 часа

      60 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 1 часа

      Брейтесь до 60 минут после зарядки прибора в течение 1 часа. Бритва работает только от аккумулятора.

      Открытие одним касанием для удобной очистки

      Открытие одним касанием для удобной очистки

      Легко очищайте бритву. Извлекайте бритвенную головку одним касанием кнопки и промывайте ее водой.

      3-уровневый индикатор состояния аккумулятора для эффективного использования бритвы

      3-уровневый индикатор состояния аккумулятора для эффективного использования бритвы

      Используйте интуитивно понятный 3-уровневый индикатор для просмотра оставшегося заряда. Кроме того, вы сможете легко увидеть, когда аккумулятор разряжен, заряжается или находится на быстрой зарядке.

      Быстрой зарядки за 5 минут хватит на один полный сеанс бритья

      Быстрой зарядки за 5 минут хватит на один полный сеанс бритья

      Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

      27 самозатачивающихся лезвий обеспечивают стабильно гладкое бритье

      27 самозатачивающихся лезвий обеспечивают стабильно гладкое бритье

      Достигайте гладкой кожи каждый раз благодаря 27 самозатачивающимся лезвиям высокой точности.

      Откидной триммер для подравнивания усов и бакенбард

      Откидной триммер для подравнивания усов и бакенбард

      Добавьте финальные штрихи к своему образу со съемным триммером. Он идеально подойдет для ухода за усами и подравнивания бакенбард.

      Эргономичная ручка для удобства использования

      Эргономичная ручка для удобства использования

      Уверенно управляйтесь с бритвой благодаря эргономичному дизайну, обеспечивающему надежный хват во время бритья.

      Прорезиненная рукоятка для комфортного хвата без выскальзывания

      Прорезиненная рукоятка для комфортного хвата без выскальзывания

      Уверенно держите бритву и выполняйте точное бритье благодаря эргономичной прорезиненной рукоятке, которая обеспечивает надежный хват, даже когда вы бреетесь под душем.

      Чехол для путешествий для удобного хранения дома или в дороге

      Чехол для путешествий для удобного хранения дома или в дороге

      Благодаря удобному чехлу для путешествий бритву можно хранить дома или в дороге.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система лезвий PowerCut
        Гибкость головки
        Поворотные гибкие головки 5D

      • Аксессуары

        Чехол
        Чехол для путешествий
        Обслуживание
        Защитный колпачок

      • Удобство использования

        Дисплей
        Трехуровневый индикатор аккумулятора
        Использование на сухой и влажной коже
        Сухое и влажное бритье
        Очистка
        • Открытие одним касанием
        • Можно промывать под водой
        При работе
        • Отключайте от сети перед использованием
        • Питание только от аккумулятора

      • Дизайн

        цвет
        Светло-синий
        Ручка
        • Эргономичный дизайн и удобная ручка
        • Нескользящая прорезиненная ручка

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        60 минут
        Зарядка
        1 час для полной зарядки
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Обслуживание

        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH30
        Гарантия 2 года
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться