Гладкое и комфортное бритье
Бритва Philips серии 3000 обеспечивает удобное и комфортное бритье. Поворотные гибкие головки 5D, система лезвий PowerCut и режимы сухого / влажного бритья обеспечивают гладкость кожи без раздражения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое и комфортное бритье
Бритва Philips серии 3000 обеспечивает удобное и комфортное бритье. Поворотные гибкие головки 5D, система лезвий PowerCut и режимы сухого / влажного бритья обеспечивают гладкость кожи без раздражения. Узнать обо всех преимуществах
Гладкое и комфортное бритье
Бритва Philips серии 3000 обеспечивает удобное и комфортное бритье. Поворотные гибкие головки 5D, система лезвий PowerCut и режимы сухого / влажного бритья обеспечивают гладкость кожи без раздражения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое и комфортное бритье
Бритва Philips серии 3000 обеспечивает удобное и комфортное бритье. Поворотные гибкие головки 5D, система лезвий PowerCut и режимы сухого / влажного бритья обеспечивают гладкость кожи без раздражения. Узнать обо всех преимуществах
Оцените гладкое бритье с поворотными гибкими головками, движущимися в 5 направлениях для точного повторения контуров вашего лица. Головка касается лица под идеальным углом и подстраивается под изгибы лица и шеи, обеспечивая тесный контакт бритвы с кожей.
Наслаждайтесь стабильными результатами с самозатачивающимися лезвиями, использующими точную технологию для стабильно эффективного бритья.
Выполняйте сухое бритье или более освежающее влажное бритье с использованием геля или пены — вы можете использовать прибор даже в душе.
Брейтесь до 60 минут после зарядки прибора в течение 1 часа. Бритва работает только от аккумулятора.
Легко очищайте бритву. Извлекайте бритвенную головку одним касанием кнопки и промывайте ее водой.
Используйте интуитивно понятный 3-уровневый индикатор для просмотра оставшегося заряда. Кроме того, вы сможете легко увидеть, когда аккумулятор разряжен, заряжается или находится на быстрой зарядке.
Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.
Достигайте гладкой кожи каждый раз благодаря 27 самозатачивающимся лезвиям высокой точности.
Добавьте финальные штрихи к своему образу со съемным триммером. Он идеально подойдет для ухода за усами и подравнивания бакенбард.
Уверенно управляйтесь с бритвой благодаря эргономичному дизайну, обеспечивающему надежный хват во время бритья.
Уверенно держите бритву и выполняйте точное бритье благодаря эргономичной прорезиненной рукоятке, которая обеспечивает надежный хват, даже когда вы бреетесь под душем.
Благодаря удобному чехлу для путешествий бритву можно хранить дома или в дороге.
Качество бритья
Аксессуары
Удобство использования
Дизайн
Питание
Обслуживание