КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Гладкое и комфортное бритье
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье
  • Гладкое и комфортное бритье

Больше не доступен

Shaver series 3000Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

S3232/52

4.7
| (114) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт
Гладкое и комфортное бритье
Бритва Philips серии 3000 обеспечивает удобное и комфортное бритье. Поворотные гибкие головки 5D, система лезвий PowerCut и режимы сухого / влажного бритья обеспечивают гладкость кожи без раздражения.
Посмотреть все преимущества
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Производитель электробритв №1 в мире1

Гладкое и комфортное бритье

  • Поворотные гибкие головки 5D

  • Лезвия PowerCut

  • 60 минут бритья, 1 час зарядки

Повторяет контуры лица для комфортного бритья

Повторяет контуры лица для комфортного бритья

Бритва Philips 3000 оснащена шарниром с поворотом в 5 направлениях, который позволяет бритве повторять любые контуры вашего лица и шеи. Эта бритва срезает волоски чуть выше уровня кожи, что обеспечивает максимальную гладкость бритья.

Легко скользит по коже для гладкого и равномерного бритья

Легко скользит по коже для гладкого и равномерного бритья

Бритва Philips для гладкого и удобного бритья. 27 лезвий PowerCut срезают волоски прямо над уровнем кожи, всегда обеспечивая чистое и равномерное бритье. 

Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.7

из 5

114

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

09/11/2021

Україна

Україна

Достойная замена бритвенному станку.

Данная бритва достойная чтоб её купить.Удобная форма,держать в руке очень комфортно.Заряжается быстро,работает не слишком шумно.Бреет просто отлично,правда после станка нужно немного привыкнуть.В общем бритва стоит своих денег.

Плюсы

Использование в душе.Прорезиненные вставки.

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3233/52 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3233/52 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

29/10/2021

Україна

Україна

Качественная электробритва

Купила именно эту бритву в подарок мужу на замену старой (то же Philips). Он очень доволен. Бреет мягко и чисто. После бритья нет раздражения на коже. У бритвы плавающие головки, быстрая зарядка, можно мыть под струей воды, водонепроницаемый корпус. А еще есть откидной триммер, что очень удобно.

Плюсы

хорошие лезвия

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

29/04/2021

Україна

Україна

Высокое качество за небольшие деньги

Мне понравилась данная бритва. Стильный футуристичный дизайн. Комбинация приемлемой цены и высочайшего качества Philips. Зарядка час. Мигает индикатор рядом с кнопкой включения. После окончания зарядки мигание прекращается. Небольшой высокочастотный шум, врщникающий при вращении лезвий в принципе не особо доставляет неудобства. Корпус приятно держать в руке. Изделие не имеет посторонних запахов. Я рекомендую Philips.

Плюсы

Удобство использования, приятный дизайн, контроль зарядки, самощатачивающиеся лезвия,

Минусы

Небольшой выскочастотный шум при вращении лещвий

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 