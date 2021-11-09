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Поворотные гибкие головки 5D
Лезвия PowerCut
Чехол для путешествий
Зарядное устройство
Бритва Philips 3000 оснащена шарниром с поворотом в 5 направлениях, который позволяет бритве повторять любые контуры вашего лица и шеи. Эта бритва срезает волоски чуть выше уровня кожи, что обеспечивает максимальную гладкость бритья.
Бритва Philips для гладкого и удобного бритья. 27 лезвий PowerCut срезают волоски прямо над уровнем кожи, всегда обеспечивая чистое и равномерное бритье.
Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.
4.7
из 5
114
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
Николаc
09/11/2021
Україна
Достойная замена бритвенному станку.
Данная бритва достойная чтоб её купить.Удобная форма,держать в руке очень комфортно.Заряжается быстро,работает не слишком шумно.Бреет просто отлично,правда после станка нужно немного привыкнуть.В общем бритва стоит своих денег.
Плюсы
Использование в душе.Прорезиненные вставки.
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3233/52 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3233/52 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье
Triniti5579
29/10/2021
Україна
Качественная электробритва
Купила именно эту бритву в подарок мужу на замену старой (то же Philips). Он очень доволен. Бреет мягко и чисто. После бритья нет раздражения на коже. У бритвы плавающие головки, быстрая зарядка, можно мыть под струей воды, водонепроницаемый корпус. А еще есть откидной триммер, что очень удобно.
Плюсы
хорошие лезвия
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье
Alex_KU
29/04/2021
Україна
Высокое качество за небольшие деньги
Мне понравилась данная бритва. Стильный футуристичный дизайн. Комбинация приемлемой цены и высочайшего качества Philips. Зарядка час. Мигает индикатор рядом с кнопкой включения. После окончания зарядки мигание прекращается. Небольшой высокочастотный шум, врщникающий при вращении лезвий в принципе не особо доставляет неудобства. Корпус приятно держать в руке. Изделие не имеет посторонних запахов. Я рекомендую Philips.
Плюсы
Удобство использования, приятный дизайн, контроль зарядки, самощатачивающиеся лезвия,
Минусы
Небольшой выскочастотный шум при вращении лещвий
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.