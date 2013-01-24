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    AquaTouch

    Электробритва для сухого и влажного бритья

    S5420/06
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    • Безопасное бритье на сухой или влажной коже Безопасное бритье на сухой или влажной коже Безопасное бритье на сухой или влажной коже
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      AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

      S5420/06
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        AquaTouch

        AquaTouch

        Электробритва для сухого и влажного бритья

        Итого:

        Безопасное бритье на сухой или влажной коже

        В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой

        • Система лезвий MultiPrecision
        • 1ч. зарядки — 45 мин. автономной работы
        • Высокоточный триммер SmartClick
        Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

        Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

        Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.

        Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

        Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

        Герметичная система Aquatec позволяет выбирать наиболее удобный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать устройство даже в душе.

        Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

        Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

        Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски и щетину.

        Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

        Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

        Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.

        Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

        Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

        Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

        45 минут автономной работы

        45 минут автономной работы

        Один час зарядки обеспечивает от 45 минут автономной работы (примерно 15 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

        Зарядка за 1 час

        Зарядка за 1 час

        Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

        Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

        Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

        На интуитивном дисплее отображается вся необходимая информация для полноценного использования всех возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены бритвенных головок, индикатор дорожной блокировки

        Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

        Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

        Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

        Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

        Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

        На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          • Система лезвий MultiPrecision
          • Система Super Lift&Cut
          Гибкость головки
          Головки Flex движутся в 5 направлениях
          SkinComfort
          • Система защиты кожи
          • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья

        • Аксессуары

          SmartClick
          Компактный триммер
          Обслуживание
          Защитная каппа

        • Удобство использования

          Дисплей
          • 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
          • Индикатор низкого заряда аккумулятора
          • Индикатор зарядки
          • Индикатор очистки
          • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
          • Индикатор дорожной блокировки
          Очистка
          Можно промывать под водой
          При работе
          Отключайте от сети перед использованием

        • Дизайн

          Ручка
          Эргономичное покрытие и удобная ручка
          цвет
          Морская волна, угольно-черный

        • Питание

          Автопереключение напряжения
          100–240 В
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы
          45 минут — 15 сеансов бритья
          Зарядка
          • 1 час для полной зарядки
          • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
          Максимальное энергопотребление
          9  Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          0,1  Вт

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Сменные головки
          Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50

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              • В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой (тестирование выполнено в Германии в 2015 году, после использования в течение 21 дня)

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