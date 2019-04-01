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  • Насадка для нормальной кожи
  • Насадка для нормальной кожи
  • Насадка для нормальной кожи
  • Насадка для нормальной кожи
  • Насадка для нормальной кожи
  • Насадка для нормальной кожи
  • Насадка для нормальной кожи
  • Насадка для нормальной кожи

Больше не доступен

VisaPureНасадка для очищения нормальной кожи

SC5990/10

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Насадка для нормальной кожи
Насадку для нормальной кожи можно использовать при уходе за нормальной, комбинированной и жирной кожей. 17 000 мягких щетинок благодаря уникальной технологии обрабатывают кожу так же бережно, как при очищении вручную, при этом удаляя в 10 раз больше загрязнений и омертвевших клеток.
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Для чистой и гладкой кожи

Насадка для нормальной кожи

  • Для нормальной и жирной кожи

  • Для ежедневного использования

  • Заменяйте каждые 3 месяца

  • Легкость замены

Насадка для нормальной, комбинированной и жирной кожи

В 10 раз более эффективный результат, чем при очищении вручную. Удаляет больше остатков макияжа, омертвевших клеток и загрязнений, которые могут закупоривать поры и способствовать появлению черных точек. После очищения крема и сыворотки впитываются еще лучше.

Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.

Уникальная структура щетинок для очищения лица

Все насадки VisaPure имеют уникальные щетинки "5 в 1". Каждая щетинка VisaPure отполирована дважды, и их невероятно мягкие кончики обеспечивают великолепное скольжение. Увеличенная длина щетинок VisaPure создает дополнительный комфорт. Они бережно и эффективно воздействуют на кожу, поскольку их размер в 3 раза меньше размера пор и их густота позволяет очистить больше пор за одно применение. Щетинки созданы из водоотталкивающего материала.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобався цей продукт.

[Employee of philipsglobal] Давно використовую цю щітку. Безмежно вдячна за такий продукт. Вона насправді глибоко очищує шкіру.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор

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