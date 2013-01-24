Насадка для нормальной кожи

Насадку для нормальной кожи можно использовать при уходе за нормальной, комбинированной и жирной кожей. 17 000 мягких щетинок благодаря уникальной технологии обрабатывают кожу так же бережно, как при очищении вручную, при этом удаляя в 10 раз больше загрязнений и омертвевших клеток. Узнать обо всех преимуществах