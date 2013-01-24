Насадка для нормальной кожи
Насадку для нормальной кожи можно использовать при уходе за нормальной, комбинированной и жирной кожей. 17 000 мягких щетинок благодаря уникальной технологии обрабатывают кожу так же бережно, как при очищении вручную, при этом удаляя в 10 раз больше загрязнений и омертвевших клеток. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насадка для нормальной кожи
Насадку для нормальной кожи можно использовать при уходе за нормальной, комбинированной и жирной кожей. 17 000 мягких щетинок благодаря уникальной технологии обрабатывают кожу так же бережно, как при очищении вручную, при этом удаляя в 10 раз больше загрязнений и омертвевших клеток. Узнать обо всех преимуществах
Насадка для нормальной кожи
Насадку для нормальной кожи можно использовать при уходе за нормальной, комбинированной и жирной кожей. 17 000 мягких щетинок благодаря уникальной технологии обрабатывают кожу так же бережно, как при очищении вручную, при этом удаляя в 10 раз больше загрязнений и омертвевших клеток. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насадка для нормальной кожи
Насадку для нормальной кожи можно использовать при уходе за нормальной, комбинированной и жирной кожей. 17 000 мягких щетинок благодаря уникальной технологии обрабатывают кожу так же бережно, как при очищении вручную, при этом удаляя в 10 раз больше загрязнений и омертвевших клеток. Узнать обо всех преимуществах
Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.
Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.
В 10 раз более эффективный результат, чем при очищении вручную. Удаляет больше остатков макияжа, омертвевших клеток и загрязнений, которые могут закупоривать поры и способствовать появлению черных точек. После очищения крема и сыворотки впитываются еще лучше.
Все насадки VisaPure имеют уникальные щетинки "5 в 1". Каждая щетинка VisaPure отполирована дважды, и их невероятно мягкие кончики обеспечивают великолепное скольжение. Увеличенная длина щетинок VisaPure создает дополнительный комфорт. Они бережно и эффективно воздействуют на кожу, поскольку их размер в 3 раза меньше размера пор и их густота позволяет очистить больше пор за одно применение. Щетинки созданы из водоотталкивающего материала.
Насадку очень легко устанавливать и снимать. Наши удобные насадки совместимы со всеми моделями VisaPure.
Для наилучших результатов заменяйте насадку каждые 3 месяца. Выполнить замену очень легко — нужно лишь потянуть за насадку и снять ее с устройства.
Совместимость
Преимущества
Удобство использования
Обслуживание