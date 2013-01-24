Насадка-щітка для нормальної шкіри

Насадка-щітка для нормальної шкіри ідеально підходить для нормальної, жирної та комбінованої шкіри. У щітці є 17 000 м’яких щетинок, а також унікальна технологія щетинок. Вона усуває у 10 разів більше забруднень і відмерлих клітин шкіри, ніж Ваші руки – і діє так само ніжно. Переглянути усі переваги