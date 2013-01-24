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VisaPure

Щітка для очищення нормальної шкіри

SC5990/10
  • Насадка-щітка для нормальної шкіри Насадка-щітка для нормальної шкіри Насадка-щітка для нормальної шкіри
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    VisaPure Щітка для очищення нормальної шкіри

    SC5990/10

    Насадка-щітка для нормальної шкіри

    Насадка-щітка для нормальної шкіри ідеально підходить для нормальної, жирної та комбінованої шкіри. У щітці є 17 000 м’яких щетинок, а також унікальна технологія щетинок. Вона усуває у 10 разів більше забруднень і відмерлих клітин шкіри, ніж Ваші руки – і діє так само ніжно. Переглянути усі переваги

    VisaPure Щітка для очищення нормальної шкіри

    Насадка-щітка для нормальної шкіри

    Насадка-щітка для нормальної шкіри ідеально підходить для нормальної, жирної та комбінованої шкіри. У щітці є 17 000 м’яких щетинок, а також унікальна технологія щетинок. Вона усуває у 10 разів більше забруднень і відмерлих клітин шкіри, ніж Ваші руки – і діє так само ніжно. Переглянути усі переваги

    Насадка-щітка для нормальної шкіри

    Насадка-щітка для нормальної шкіри ідеально підходить для нормальної, жирної та комбінованої шкіри. У щітці є 17 000 м’яких щетинок, а також унікальна технологія щетинок. Вона усуває у 10 разів більше забруднень і відмерлих клітин шкіри, ніж Ваші руки – і діє так само ніжно. Переглянути усі переваги

    VisaPure Щітка для очищення нормальної шкіри

    Насадка-щітка для нормальної шкіри

    Насадка-щітка для нормальної шкіри ідеально підходить для нормальної, жирної та комбінованої шкіри. У щітці є 17 000 м’яких щетинок, а також унікальна технологія щетинок. Вона усуває у 10 разів більше забруднень і відмерлих клітин шкіри, ніж Ваші руки – і діє так само ніжно. Переглянути усі переваги

    Насадка-щітка для нормальної шкіри

    Для чистої і гладенької шкіри

    • Для нормальної та жирної шкіри
    • Для щоденного використання
    • Заміняйте кожні 3 місяці
    • Легко заміняти
    Покращує поглинання улюблених засобів догляду за шкірою

    Покращує поглинання улюблених засобів догляду за шкірою

    Очищення за допомогою VisaPure – це краще видалення залишків макіяжу та мертвих клітин шкіри. Завдяки ефекту глибокого очищення улюблені засоби для догляду за шкірою, такі як креми, сироватки та есенції, краще поглинаються шкірою.

    Ідеальний дизайн для оптимальної гігієни

    Ідеальний дизайн для оптимальної гігієни

    М’який шовковистий матеріал щетинок усіх наших насадок-щіток VisaPure – це спеціально обраний ніжний нейлон. Таким чином насадки-щітки дуже легко чистити та зберігати свіжими.

    Щітка для нормальної, жирної та комбінованої шкіри

    У 10 разів ефективніше в порівнянні з очищенням вручну. Краще видаляє залишки макіяжу, мертві клітини шкіри та бруд, які можуть забивати пори та призводити до появи вугрів. Покращує поглинання таких засобів для місцевого застосування як креми та сироватки.

    Унікальний склад щетинок щітки для очищення обличчя

    Усі щітки VisaPure мають унікальну технологію щетинок 5-в-1. Кожна щетинка двічі полірується, а гладкі м’які кінчики легко ковзають. Щетинки VisaPure надзвичайно довгі для виняткового комфорту шкіри. Щетинки VisaPure майже втричі менші за діаметр пор, а густа щітка проникає глибше у пори за один сеанс, даючи м’яке, розкішне відчуття під час чищення. Матеріал щетинок спеціально вибраний водостійким.

    Знімна насадка-щітка; легко встановлювати та знімати

    Просто зафіксуйте або зніміть насадку-щітку. Наші насадки-щітки легко встановлювати і вони сумісні з усіма моделями VisaPure.

    Заміняйте кожні 3 місяці

    Для отримання найкращих результатів заміняйте щітку кожні 3 місяці. Щоб замінити щітку, просто зніміть її з пристрою.

    Технічні характеристики

    • Сумісність

      Використання з усіма моделями VisaPure
      Так

    • Переваги

      Тип шкіри
      Для нормальної, комбінованої та жирної шкіри

    • Простота у користуванні

      Легко мити
      Так
      Водонепроникний
      Можна використовувати в душі
      Використання із засобом для очищення
      Так
      Заміна
      Насадка-щітка, яку легко встановлювати
      Рекомендована заміна
      Кожні 3 місяці

    • Обслуговування

      Гарантія
      2 роки обмеженої гарантії

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