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Больше не доступен
Для нормальной и чувствительной кожи
Для ежедневного использования
Заменяйте каждые 3 месяца
Легкость замены
Бережное воздействие, как при очищении вручную. Особые мягкие, шелковистые щетинки не травмируют и не сушат кожу. Специально разработанные щетинки тоньше и мягче, чем у насадки для нормальной кожи, что обеспечивает мягкое и бережное очищение чувствительной кожи.
Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.
Все насадки VisaPure имеют уникальные щетинки "5 в 1". Каждая щетинка VisaPure отполирована дважды, и их невероятно мягкие кончики обеспечивают великолепное скольжение. Увеличенная длина щетинок VisaPure создает дополнительный комфорт. Они бережно и эффективно воздействуют на кожу, поскольку их размер в 3 раза меньше размера пор и их густота позволяет очистить больше пор за одно применение. Щетинки созданы из водоотталкивающего материала.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Angel98
01/04/2019
Україна
Дуже сподобався цей продукт.
[Employee of philipsglobal] Давно використовую цю щітку. Безмежно вдячна за такий продукт. Вона насправді глибоко очищує шкіру.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор