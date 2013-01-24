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VisaPure

Щітка для очищення чутливої шкіри

SC5991/10
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  • Насадка-щітка для чутливої шкіри Насадка-щітка для чутливої шкіри Насадка-щітка для чутливої шкіри
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    VisaPure Щітка для очищення чутливої шкіри

    SC5991/10
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Насадка-щітка для чутливої шкіри

    Насадка-щітка для чутливої шкіри забезпечує надзвичайно лагідне очищення за допомогою спеціально розроблених тонших щетинок з унікальною технологією, що забезпечує гладке ковзання без подразнень. Щітка має 32 000 шовковистих м’яких щетинок для більш лагідного чищення. Переглянути усі переваги

    VisaPure Щітка для очищення чутливої шкіри

    Насадка-щітка для чутливої шкіри

    Насадка-щітка для чутливої шкіри забезпечує надзвичайно лагідне очищення за допомогою спеціально розроблених тонших щетинок з унікальною технологією, що забезпечує гладке ковзання без подразнень. Щітка має 32 000 шовковистих м’яких щетинок для більш лагідного чищення. Переглянути усі переваги

    Насадка-щітка для чутливої шкіри

    Для чистої і гладенької шкіри

    • Для нормальної та чутливої шкіри
    • Для щоденного використання
    • Заміняйте кожні 3 місяці
    • Легко заміняти
    Покращує поглинання улюблених засобів догляду за шкірою

    Покращує поглинання улюблених засобів догляду за шкірою

    Очищення за допомогою VisaPure – це краще видалення залишків макіяжу та мертвих клітин шкіри. Завдяки ефекту глибокого очищення улюблені засоби для догляду за шкірою, такі як креми, сироватки та есенції, краще поглинаються шкірою.

    Ідеальний дизайн для оптимальної гігієни

    Ідеальний дизайн для оптимальної гігієни

    М’який шовковистий матеріал щетинок усіх наших насадок-щіток VisaPure – це спеціально обраний ніжний нейлон. Таким чином насадки-щітки дуже легко чистити та зберігати свіжими.

    Щітка для нормальної та чутливої шкіри

    Така ж ніжна до чутливої шкіри, як і очищення вручну. Унікальні шовковисті щетинки не дряпають і не сушать шкіру. Спеціально створені волокна навіть тонші та м’якші, ніж волокна насадки-щітки для нормальної шкіри, для забезпечення ще м’якшого та делікатного очищення спеціально для чутливої шкіри.

    Унікальний склад щетинок щітки для очищення обличчя

    Усі щітки VisaPure мають унікальну технологію щетинок 5-в-1. Кожна щетинка двічі полірується, а гладкі м’які кінчики легко ковзають. Щетинки VisaPure надзвичайно довгі для виняткового комфорту шкіри. Щетинки VisaPure майже втричі менші за діаметр пор, а густа щітка проникає глибше у пори за один сеанс, даючи м’яке, розкішне відчуття під час чищення. Матеріал щетинок спеціально вибраний водостійким.

    Знімна насадка-щітка; легко встановлювати та знімати

    Просто зафіксуйте або зніміть насадку-щітку. Наші насадки-щітки легко встановлювати і вони сумісні з усіма моделями VisaPure.

    Заміняйте кожні 3 місяці

    Для отримання найкращих результатів заміняйте щітку кожні 3 місяці. Щоб замінити щітку, просто зніміть її з пристрою.

    Технічні характеристики

    • Сумісність

      Використання з усіма моделями VisaPure
      Так

    • Переваги

      Тип шкіри
      Для чутливої шкіри

    • Простота у користуванні

      Легко мити
      Так
      Водонепроникний
      Можна використовувати в душі
      Використання із засобом для очищення
      Так
      Заміна
      Насадка-щітка, яку легко встановлювати
      Рекомендована заміна
      Кожні 3 місяці

    • Обслуговування

      Гарантія
      2 роки обмеженої гарантії

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