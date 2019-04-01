Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Для нормальної та чутливої шкіри
Для щоденного використання
Заміняйте кожні 3 місяці
Легко заміняти
Така ж ніжна до чутливої шкіри, як і очищення вручну. Унікальні шовковисті щетинки не дряпають і не сушать шкіру. Спеціально створені волокна навіть тонші та м’якші, ніж волокна насадки-щітки для нормальної шкіри, для забезпечення ще м’якшого та делікатного очищення спеціально для чутливої шкіри.
Очищення за допомогою VisaPure – це краще видалення залишків макіяжу та мертвих клітин шкіри. Завдяки ефекту глибокого очищення улюблені засоби для догляду за шкірою, такі як креми, сироватки та есенції, краще поглинаються шкірою.
Усі щітки VisaPure мають унікальну технологію щетинок 5-в-1. Кожна щетинка двічі полірується, а гладкі м’які кінчики легко ковзають. Щетинки VisaPure надзвичайно довгі для виняткового комфорту шкіри. Щетинки VisaPure майже втричі менші за діаметр пор, а густа щітка проникає глибше у пори за один сеанс, даючи м’яке, розкішне відчуття під час чищення. Матеріал щетинок спеціально вибраний водостійким.
5.0
з 5
13
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Angel98
01/04/2019
Україна
Дуже сподобався цей продукт.
[Employee of philipsglobal] Давно використовую цю щітку. Безмежно вдячна за такий продукт. Вона насправді глибоко очищує шкіру.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Testerka
01/11/2017
Polska
Перевірений покупець
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca