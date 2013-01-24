Щітка для нормальної та чутливої шкіри

Така ж ніжна до чутливої шкіри, як і очищення вручну. Унікальні шовковисті щетинки не дряпають і не сушать шкіру. Спеціально створені волокна навіть тонші та м’якші, ніж волокна насадки-щітки для нормальної шкіри, для забезпечення ще м’якшого та делікатного очищення спеціально для чутливої шкіри.