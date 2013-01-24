Насадка-щітка для чутливої шкіри
Насадка-щітка для чутливої шкіри забезпечує надзвичайно лагідне очищення за допомогою спеціально розроблених тонших щетинок з унікальною технологією, що забезпечує гладке ковзання без подразнень. Щітка має 32 000 шовковистих м’яких щетинок для більш лагідного чищення. Переглянути усі переваги
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Насадка-щітка для чутливої шкіри
Насадка-щітка для чутливої шкіри забезпечує надзвичайно лагідне очищення за допомогою спеціально розроблених тонших щетинок з унікальною технологією, що забезпечує гладке ковзання без подразнень. Щітка має 32 000 шовковистих м’яких щетинок для більш лагідного чищення. Переглянути усі переваги
Очищення за допомогою VisaPure – це краще видалення залишків макіяжу та мертвих клітин шкіри. Завдяки ефекту глибокого очищення улюблені засоби для догляду за шкірою, такі як креми, сироватки та есенції, краще поглинаються шкірою.
М’який шовковистий матеріал щетинок усіх наших насадок-щіток VisaPure – це спеціально обраний ніжний нейлон. Таким чином насадки-щітки дуже легко чистити та зберігати свіжими.
Така ж ніжна до чутливої шкіри, як і очищення вручну. Унікальні шовковисті щетинки не дряпають і не сушать шкіру. Спеціально створені волокна навіть тонші та м’якші, ніж волокна насадки-щітки для нормальної шкіри, для забезпечення ще м’якшого та делікатного очищення спеціально для чутливої шкіри.
Усі щітки VisaPure мають унікальну технологію щетинок 5-в-1. Кожна щетинка двічі полірується, а гладкі м’які кінчики легко ковзають. Щетинки VisaPure надзвичайно довгі для виняткового комфорту шкіри. Щетинки VisaPure майже втричі менші за діаметр пор, а густа щітка проникає глибше у пори за один сеанс, даючи м’яке, розкішне відчуття під час чищення. Матеріал щетинок спеціально вибраний водостійким.
Просто зафіксуйте або зніміть насадку-щітку. Наші насадки-щітки легко встановлювати і вони сумісні з усіма моделями VisaPure.
Для отримання найкращих результатів заміняйте щітку кожні 3 місяці. Щоб замінити щітку, просто зніміть її з пристрою.
Сумісність
Переваги
Простота у користуванні
Обслуговування