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  • Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи
  • Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи
  • Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи
  • Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи
  • Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи
  • Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи
  • Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи
  • Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи

Больше не доступен

VisaPureНасадка для очищения и пилинга

SC5992/10

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи
Насадка для очищения кожи помогает бережно удалить загрязнения и омертвевшие клетки. Уникальное сочетание длинных и коротких щетинок обеспечивает глубокое очищение.
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Для чистой и гладкой кожи

Насадка для очищения кожи, подходит для всех типов кожи

  • Мягко отшелушивает кожу

  • Для использования раз в неделю

  • Замена каждые 6 месяцев

  • Легкость замены

Насадка для пилинга, подходит для всех типов кожи

Насадка особой формы: короткие щетинки мягко отшелушивают кожу, а длинные — удаляют омертвевшие клетки.

Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

Улучшает впитывание любимых средств по уходу за кожей

Прибор VisaPure позволяет удалять остатки макияжа, загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Благодаря глубокому очищению ваши любимые средства по уходу за кожей, такие как крема, сыворотки и масла, впитываются лучше.

Уникальная структура щетинок для очищения лица

Все насадки VisaPure имеют уникальные щетинки "5 в 1". Каждая щетинка VisaPure отполирована дважды, и их невероятно мягкие кончики обеспечивают великолепное скольжение. Увеличенная длина щетинок VisaPure создает дополнительный комфорт. Они бережно и эффективно воздействуют на кожу, поскольку их размер в 3 раза меньше размера пор и их густота позволяет очистить больше пор за одно применение. Щетинки созданы из водоотталкивающего материала.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобався цей продукт.

[Employee of philipsglobal] Давно використовую цю щітку. Безмежно вдячна за такий продукт. Вона насправді глибоко очищує шкіру.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор

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