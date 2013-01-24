Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

VisaPure

Щітка для пілінгу

SC5992/10
  • Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри
    -{discount-value}

    VisaPure Щітка для пілінгу

    SC5992/10

    Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри

    Насадка-щітка для пілінгу лагідно видаляє відмерлі клітини шкіри. Унікальне поєднання коротших і довших щетинок забезпечує ретельніше очищення. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    VisaPure Щітка для пілінгу

    Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри

    Насадка-щітка для пілінгу лагідно видаляє відмерлі клітини шкіри. Унікальне поєднання коротших і довших щетинок забезпечує ретельніше очищення. Переглянути усі переваги

    Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри

    Насадка-щітка для пілінгу лагідно видаляє відмерлі клітини шкіри. Унікальне поєднання коротших і довших щетинок забезпечує ретельніше очищення. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    VisaPure Щітка для пілінгу

    Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри

    Насадка-щітка для пілінгу лагідно видаляє відмерлі клітини шкіри. Унікальне поєднання коротших і довших щетинок забезпечує ретельніше очищення. Переглянути усі переваги

    Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри

    Для чистої і гладенької шкіри

    • Лагідно відлущує шкіру
    • Для щотижневого використання
    • Заміняйте кожні 6 місяців
    • Легко заміняти
    Покращує поглинання улюблених засобів догляду за шкірою

    Покращує поглинання улюблених засобів догляду за шкірою

    Очищення за допомогою VisaPure – це краще видалення залишків макіяжу та мертвих клітин шкіри. Завдяки ефекту глибокого очищення улюблені засоби для догляду за шкірою, такі як креми, сироватки та есенції, краще поглинаються шкірою.

    Ідеальний дизайн для оптимальної гігієни

    Ідеальний дизайн для оптимальної гігієни

    М’який шовковистий матеріал щетинок усіх наших насадок-щіток VisaPure – це спеціально обраний ніжний нейлон. Таким чином насадки-щітки дуже легко чистити та зберігати свіжими.

    Щітка для пілінгу для усіх типів шкіри

    Щетинки мають спеціальну форму: коротші щетинки забезпечують лагідне відлущення, а довші видаляють мертві клітини шкіри.

    Унікальний склад щетинок щітки для очищення обличчя

    Усі щітки VisaPure мають унікальну технологію щетинок 5-в-1. Кожна щетинка двічі полірується, а гладкі м’які кінчики легко ковзають. Щетинки VisaPure надзвичайно довгі для виняткового комфорту шкіри. Щетинки VisaPure майже втричі менші за діаметр пор, а густа щітка проникає глибше у пори за один сеанс, даючи м’яке, розкішне відчуття під час чищення. Матеріал щетинок спеціально вибраний водостійким.

    Знімна насадка-щітка; легко встановлювати та знімати

    Просто зафіксуйте або зніміть насадку-щітку. Наші насадки-щітки легко встановлювати і вони сумісні з усіма моделями VisaPure.

    Заміняйте кожні 6 місяців

    Для отримання найкращих результатів заміняйте щітку кожні 6 місяців. Щоб замінити щітку, просто зніміть її з пристрою.

    Технічні характеристики

    • Сумісність

      Використання з усіма моделями VisaPure
      Так

    • Переваги

      Тип шкіри
      Для усіх типів шкіри

    • Простота у користуванні

      Легко мити
      Так
      Водонепроникний
      Можна використовувати в душі
      Використання із засобом для очищення
      Так
      Заміна
      Насадка-щітка, яку легко встановлювати
      Рекомендована заміна
      Кожні 6 місяці

    • Обслуговування

      Гарантія
      2 роки обмеженої гарантії

    Отримати підтримку для цього виробу

    Перейти до Центру обслуговування клієнтів

    Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

        Нагороди

        Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

        Підписатись