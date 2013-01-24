Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри
Насадка-щітка для пілінгу лагідно видаляє відмерлі клітини шкіри. Унікальне поєднання коротших і довших щетинок забезпечує ретельніше очищення. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри
Насадка-щітка для пілінгу лагідно видаляє відмерлі клітини шкіри. Унікальне поєднання коротших і довших щетинок забезпечує ретельніше очищення. Переглянути усі переваги
Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри
Насадка-щітка для пілінгу лагідно видаляє відмерлі клітини шкіри. Унікальне поєднання коротших і довших щетинок забезпечує ретельніше очищення. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри
Насадка-щітка для пілінгу лагідно видаляє відмерлі клітини шкіри. Унікальне поєднання коротших і довших щетинок забезпечує ретельніше очищення. Переглянути усі переваги
Очищення за допомогою VisaPure – це краще видалення залишків макіяжу та мертвих клітин шкіри. Завдяки ефекту глибокого очищення улюблені засоби для догляду за шкірою, такі як креми, сироватки та есенції, краще поглинаються шкірою.
М’який шовковистий матеріал щетинок усіх наших насадок-щіток VisaPure – це спеціально обраний ніжний нейлон. Таким чином насадки-щітки дуже легко чистити та зберігати свіжими.
Щетинки мають спеціальну форму: коротші щетинки забезпечують лагідне відлущення, а довші видаляють мертві клітини шкіри.
Усі щітки VisaPure мають унікальну технологію щетинок 5-в-1. Кожна щетинка двічі полірується, а гладкі м’які кінчики легко ковзають. Щетинки VisaPure надзвичайно довгі для виняткового комфорту шкіри. Щетинки VisaPure майже втричі менші за діаметр пор, а густа щітка проникає глибше у пори за один сеанс, даючи м’яке, розкішне відчуття під час чищення. Матеріал щетинок спеціально вибраний водостійким.
Просто зафіксуйте або зніміть насадку-щітку. Наші насадки-щітки легко встановлювати і вони сумісні з усіма моделями VisaPure.
Для отримання найкращих результатів заміняйте щітку кожні 6 місяців. Щоб замінити щітку, просто зніміть її з пристрою.
Сумісність
Переваги
Простота у користуванні
Обслуговування