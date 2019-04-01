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  • Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри
  • Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри
  • Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри
  • Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри
  • Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри
  • Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри
  • Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри
  • Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри

Більше не доступний

VisaPureЩітка для пілінгу

SC5992/10

5
| (13) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри
Насадка-щітка для пілінгу лагідно видаляє відмерлі клітини шкіри. Унікальне поєднання коротших і довших щетинок забезпечує ретельніше очищення.
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Для чистої і гладенької шкіри

Насадка-щітка для пілінгу для усіх типів шкіри

  • Лагідно відлущує шкіру

  • Для щотижневого використання

  • Заміняйте кожні 6 місяців

  • Легко заміняти

Щітка для пілінгу для усіх типів шкіри

Щетинки мають спеціальну форму: коротші щетинки забезпечують лагідне відлущення, а довші видаляють мертві клітини шкіри.

Покращує поглинання улюблених засобів догляду за шкірою

Покращує поглинання улюблених засобів догляду за шкірою

Очищення за допомогою VisaPure – це краще видалення залишків макіяжу та мертвих клітин шкіри. Завдяки ефекту глибокого очищення улюблені засоби для догляду за шкірою, такі як креми, сироватки та есенції, краще поглинаються шкірою.

Унікальний склад щетинок щітки для очищення обличчя

Усі щітки VisaPure мають унікальну технологію щетинок 5-в-1. Кожна щетинка двічі полірується, а гладкі м’які кінчики легко ковзають. Щетинки VisaPure надзвичайно довгі для виняткового комфорту шкіри. Щетинки VisaPure майже втричі менші за діаметр пор, а густа щітка проникає глибше у пори за один сеанс, даючи м’яке, розкішне відчуття під час чищення. Матеріал щетинок спеціально вибраний водостійким.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

13

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобався цей продукт.

[Employee of philipsglobal] Давно використовую цю щітку. Безмежно вдячна за такий продукт. Вона насправді глибоко очищує шкіру.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

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