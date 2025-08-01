Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
SCD323/20
Простое сцеживание
Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и бережно адаптируется к размеру и форме вашей груди. Оцените быстрое, комфортное и удобное сцеживание молока.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Essential
итого
recurring payment
Настраивайте молокоотсос перед каждым сеансом с помощью широкого ряда параметров стимуляции и сцеживания. Наш молокоотсос имеет 4 уровней стимуляции и 4 уровней сцеживания для максимально комфортного использования.
Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настойки, чтобы вы могли просто садиться и запускать процесс.
Один размер для любой груди. Силиконовая подушечка бережно адаптируется для сосков любой формы.
Маленький и компактный блок электродвигателя
Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяют с легкостью собирать его перед использованием.
Удобные и уже стерилизованные одноразовые пакеты обеспечат безопасное хранение ценного грудного молока перед кормлением.
Питание
Материал
В комплект входят:
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.