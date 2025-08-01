Ключевые слова для поиска

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

      SCD323/20

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Простое сцеживание

      Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и бережно адаптируется к размеру и форме вашей груди. Оцените быстрое, комфортное и удобное сцеживание молока.

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

      Простое сцеживание

      Настраивайте молокоотсос перед каждым сеансом с помощью широкого ряда параметров стимуляции и сцеживания. Наш молокоотсос имеет 4 уровней стимуляции и 4 уровней сцеживания для максимально комфортного использования.

      Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настойки, чтобы вы могли просто садиться и запускать процесс.

      Один размер для любой груди. Силиконовая подушечка бережно адаптируется для сосков любой формы.

      Маленький и компактный блок электродвигателя

      Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяют с легкостью собирать его перед использованием.

      Удобные и уже стерилизованные одноразовые пакеты обеспечат безопасное хранение ценного грудного молока перед кормлением.

      • Питание

        Разъем USB-C
        Да
        Напряжение в электросети
        5 В и ≥ 1 А
        Блок питания не входит в комплект. Не подлежит зарядке, питание только от сети.
        Да

      • Материал

        0 % BPA*
        Да

      • В комплект входят:

        Пакеты для молока
        5 шт.
        Блок электродвигателя
        Да
        Силиконовая трубка
        Да
        Кабель USB-C
        Да
        Бутылочка Natural (125 мл)
        Да
        Комплект для сцеживания
        Да
        Крышка на резьбе
        Да
        Закрывающая пластина
        1 шт.
        Соска с медленным потоком
        1 шт.
        Вкладыши для бюстгальтера
        4 шт.

      • Касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.

