SCD323/20
Зціджування без зусиль
Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent Esential підтримує оптимальний потік молока й адаптується під форму та розмір сосків. Швидке та зручне використання для кожної молодої матері. В комплект входить соска Natural Природний Потік для зручного поєднання грудного годування та годування з пляшечки. Максимальний захист для зцідженного молока завдяки пакетам для зберігання, які входять до набору.Переглянути усі переваги
Набір для грудного вигодовування
Підлаштовуйте кожен сеанс зціджування відповідно до своїх потреб завдяки різноманітним налаштуванням стимуляції і зціджування. Для персоналізації досвіду використання наш молоковідсмоктувач пропонує 4 рівні стимуляції та 4 рівні зціджування.
Один розмір підходить усім. Силіконова насадка м’яко згинається та пристосовується до форми соска.
Знаєте, що вам подобається? Молоковідсмоктувач автоматично запам’ятовує ваші останні налаштування, тому все, що вам потрібно зробити, – це сісти й натиснути пуск.
Невеликий і компактний блок двигуна
Наша система закритого зціджування гарантує, що молоко залишається поза трубкою, тож мити доведеться менше. Менше частин – менше клопоту з повторним збиранням.
Зручні, простерилізовані, одноразові пакети забезпечують надійне й безпечне зберігання дорогоцінного грудного молока.
Потужність
Матеріал
У комплекті:
