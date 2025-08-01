Умови пошуку

      Philips Avent Philips Avent Набір для грудного вигодовування

      SCD323/20

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Зціджування без зусиль

      Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent Esential підтримує оптимальний потік молока й адаптується під форму та розмір сосків. Швидке та зручне використання для кожної молодої матері. В комплект входить соска Natural Природний Потік для зручного поєднання грудного годування та годування з пляшечки. Максимальний захист для зцідженного молока завдяки пакетам для зберігання, які входять до набору.

      Набір для грудного вигодовування

      Зціджування без зусиль

      • 4 режими стимулювання / 4 режими зціджування
      • Соска для годування, потік 2, повільний
      • 5 пакетів для зберігання грудного молока
      • 4 вкладиші в бюстгальтер
      • Працює від мережі
      Персоналізований досвід використання, 4 + 4 рівні налаштування

      Персоналізований досвід використання, 4 + 4 рівні налаштування

      Підлаштовуйте кожен сеанс зціджування відповідно до своїх потреб завдяки різноманітним налаштуванням стимуляції і зціджування. Для персоналізації досвіду використання наш молоковідсмоктувач пропонує 4 рівні стимуляції та 4 рівні зціджування.

      М’яка й адаптивна силіконова насадка

      М’яка й адаптивна силіконова насадка

      Один розмір підходить усім. Силіконова насадка м’яко згинається та пристосовується до форми соска.

      Функція пам’яті

      Функція пам’яті

      Знаєте, що вам подобається? Молоковідсмоктувач автоматично запам’ятовує ваші останні налаштування, тому все, що вам потрібно зробити, – це сісти й натиснути пуск.

      Невеликий і компактний

      Невеликий і компактний

      Невеликий і компактний блок двигуна

      Легко мити та збирати

      Легко мити та збирати

      Наша система закритого зціджування гарантує, що молоко залишається поза трубкою, тож мити доведеться менше. Менше частин – менше клопоту з повторним збиранням.

      Здорове зберігання грудного молока

      Здорове зберігання грудного молока

      Зручні, простерилізовані, одноразові пакети забезпечують надійне й безпечне зберігання дорогоцінного грудного молока.

      Технічні характеристики

      • Потужність

        З’єднання USB-C
        Так
        мережева напруга
        5 В і ≥1 А
        Блок живлення не входить у комплект. Не підтримує живлення від акумулятора, живлення лише від мережі.
        Так

      • Матеріал

        0% BPA*
        Так

      • У комплекті:

        Пакети для молока
        5 шт.
        Блок двигуна
        Так
        Силіконова трубка
        Так
        Кабель USB-C
        Так
        Пляшечка Natural (125 мл)
        Так
        Комплект для зціджування
        Так
        Кришка, що закручується
        Так
        Змикана пластина
        1 шт.
        Соска для повільного годування
        1 шт.
        Вкладиші в бюстгальтер
        4 шт.

      • Стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно правових норм ЄС від 10.2011.

