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Больше не доступен
Aбсолютно конфиденциальное соединение
Ночник
Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.
Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.
Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения (недоступно для США и Канады).
5.0
из 5
8
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Анна04
05/09/2017
Україна
Даний пристрій незамінний для молодих мамочок
Мені сподобався дизайн пристрою, чіткість відтворення звуку. Але було б зручніше,як би і радіо ,яке є основним (перебуває поруч з дитиною) також було б мобільним ( з можливістю використання заряду через батарейки). Оскільки заряд лише від мережі дитячої частини пристрою не є зручним у випадку її установлення на подвір'ї поряд з коляскою (ми продиваємо в будинку, а не в квартирі )
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Audio Monitors SCD501/00 Цифровая радионяня
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Audio Monitors SCD501/00 Цифровая радионяня
Віола
26/05/2024
Україна
Гарантія мого спокою
Після першого місяца народження, я зрозуміла, що мені дуже потрібна радіоняня. Живемо у приватному будинку, і тепер я спокійно можу займатися справами та виходити на двір. Дуже чіткий звук, і чути мельчайший шорох. Є приємний заспокійливий нічничок, і не треба додаткового світла у кімнаті. Від усього сердця, дякую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential SCD502/26 Радіоняня
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential SCD502/26 Радіоняня
Malinka91
05/11/2021
Україна
Чудовий зв‘язок
Висока якість зв‘язку, класно що є заспокійливі мелодії та світло.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Audio Monitors SCD502/52 Cистема контролю за дитиною з технологією DECT
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Audio Monitors SCD502/52 Cистема контролю за дитиною з технологією DECT
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году.
Рабочий диапазон радионяни зависит от окружающих условий и наличия помех.
Для монитора не предусмотрена функция зарядки.