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  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше

Больше не доступен

Philips Avent Audio MonitorsЦифровая радионяня

SCD501/00

5
| (8) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Самая надежная забота о вашем малыше
Новая радионяня SCD501/00 с технологией DECT — это гарантия вашего спокойствия. Все необходимые функции, самое надежное соединение и кристально чистый звук, а также успокаивающий свет ночника для вас и вашего малыша.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Необходимая каждой маме связь с малышом

Самая надежная забота о вашем малыше

  • Aбсолютно конфиденциальное соединение

  • Ночник

Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.

Энергосберегающий режим Smart ECO

Энергосберегающий режим Smart ECO

Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения (недоступно для США и Канады).

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

8

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
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2
1

05/09/2017

Україна

Україна

Даний пристрій незамінний для молодих мамочок

Мені сподобався дизайн пристрою, чіткість відтворення звуку. Але було б зручніше,як би і радіо ,яке є основним (перебуває поруч з дитиною) також було б мобільним ( з можливістю використання заряду через батарейки). Оскільки заряд лише від мережі дитячої частини пристрою не є зручним у випадку її установлення на подвір'ї поряд з коляскою (ми продиваємо в будинку, а не в квартирі )

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Audio Monitors SCD501/00 Цифровая радионяня

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Audio Monitors SCD501/00 Цифровая радионяня

26/05/2024

Україна

Україна

Гарантія мого спокою

Після першого місяца народження, я зрозуміла, що мені дуже потрібна радіоняня. Живемо у приватному будинку, і тепер я спокійно можу займатися справами та виходити на двір. Дуже чіткий звук, і чути мельчайший шорох. Є приємний заспокійливий нічничок, і не треба додаткового світла у кімнаті. Від усього сердця, дякую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential SCD502/26 Радіоняня

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential SCD502/26 Радіоняня

05/11/2021

Україна

Україна

Чудовий зв‘язок

Висока якість зв‘язку, класно що є заспокійливі мелодії та світло.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Audio Monitors SCD502/52 Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Audio Monitors SCD502/52 Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году. 

      1. Рабочий диапазон радионяни зависит от окружающих условий и наличия помех.

      2. Для монитора не предусмотрена функция зарядки.