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Больше не доступен
SCD505/00
абсолютно конфиденциальное соединение
Ночник и колыбельные
Функция обратной связи
Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.
Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.
Включите режим ECO, чтобы снизить мощность передачи сигнала в комнате малыша. В режиме ECO соединение между блоками включается только в том случае, если в комнате ребенка раздается звук.
Отзывы
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году.
Рабочий диапазон радионяни зависит от окружающих условий и наличия помех.