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    Philips Avent Audio Monitors

    Цифровая радионяня

    SCD505/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Самая надежная забота о вашем малыше Самая надежная забота о вашем малыше Самая надежная забота о вашем малыше
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      Philips Avent Audio Monitors Цифровая радионяня

      SCD505/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Самая надежная забота о вашем малыше

      Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, кристально чистый звук, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Audio Monitors Цифровая радионяня

      Самая надежная забота о вашем малыше

      Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, кристально чистый звук, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

      Самая надежная забота о вашем малыше

      Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, кристально чистый звук, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Audio Monitors Цифровая радионяня

      Самая надежная забота о вашем малыше

      Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, кристально чистый звук, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

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        Audio Monitors

        Audio Monitors

        Цифровая радионяня

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Самая надежная забота о вашем малыше

        Полное спокойствие во время сна вашего ребенка

        • абсолютно конфиденциальное соединение
        • Ночник и колыбельные
        • Функция обратной связи
        Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

        Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

        Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

        Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

        Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

        Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.

        Энергосберегающий режим ECO

        Энергосберегающий режим ECO

        Включите режим ECO, чтобы снизить мощность передачи сигнала в комнате малыша. В режиме ECO соединение между блоками включается только в том случае, если в комнате ребенка раздается звук.

        Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша

        Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша

        Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.

        Информация о подключении и рабочем диапазоне

        Информация о подключении и рабочем диапазоне

        Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.

        Рабочий диапазон до 330 метров*

        Рабочий диапазон до 330 метров*

        Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*. Вне помещения — до 330 метров*.

        Родительский блок с аккумулятором

        Родительский блок с аккумулятором

        Родительский блок с аккумулятором можно устанавливать в любой комнате.

        Успокойте малыша, поговорив с ним через видеоняню

        Успокойте малыша, поговорив с ним через видеоняню

        Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

        Увеличенное время работы: до 24 часов

        Компактный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 24 часов, обеспечивает свободу перемещения. Время работы зависит от типа батарей, а также частоты и продолжительности использования родительского блока с элементами питания.

        Успокаивающее действие

        Спокойная колыбельная и мягкий приглушенный свет ночника помогут убаюкать малыша.

        Технические характеристики

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазон частот
          DECT
          Автоматический выбор канала
          Да
          Этап
          • Беременность
          • 0–6 месяцев
          Время автономной работы
          24 часа
          Время зарядки
          8  часов
          Питание
          • 120 В (США)
          • 220 - 240 В
          Мягкий свет ночника
          Да
          Рабочий диапазон в помещении
          50 м
          Рабочий диапазон вне помещения
          330 метров
          Функция обратной связи
          Да

        • Комфорт

          Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          Да
          Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Количество каналов
          120
          Регулировка громкости
          Да
          Индикаторы громкости
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер перем./пост. тока
          Да
          Инструкция по эксплуатации
          Да
          Шейный ремешок
          Да
          Батарейки
          Да
          Зарядная база для родительского блока
          Нет
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Комфорт

          Настройка чувствительности
          Да

        • Логистические данные

          Размеры F-box (В x Ш x Г)
          220 x 156 x 94  миллиметра
          Диапазон температур для хранения
          10 - 40  °C
          Диапазон рабочих температур (°C)
          10—40 °C

        • Особенности

          Технология DECT
          Да
          Энергосберегающий режим Smart ECO
          Режим ECO
          Колыбельные
          Да
          Световая индикация звука
          5 светодиодных индикаторов
          Регулировка громкости, индикация звука
          Да

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            • Рабочий диапазон радионяни зависит от окружающих условий и наличия помех.

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