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  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше
  • Самая надежная забота о вашем малыше

Больше не доступен

Philips Avent Audio MonitorsЦифровая радионяня

SCD505/00

Самая надежная забота о вашем малыше
Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, кристально чистый звук, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Полное спокойствие во время сна вашего ребенка

Самая надежная забота о вашем малыше

  • абсолютно конфиденциальное соединение

  • Ночник и колыбельные

  • Функция обратной связи

Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.

Энергосберегающий режим ECO

Энергосберегающий режим ECO

Включите режим ECO, чтобы снизить мощность передачи сигнала в комнате малыша. В режиме ECO соединение между блоками включается только в том случае, если в комнате ребенка раздается звук.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году. 

      1. Рабочий диапазон радионяни зависит от окружающих условий и наличия помех.