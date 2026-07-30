Самая надежная забота о вашем малыше

Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, кристально чистый звук, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша.