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Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наші системи контролю за дитиною Avent DECT дають Вам впевнене відчуття перебування поряд із дитиною, навіть коли Ви в іншій кімнаті. Найбільш надійний зв’язок із надчітким звуком, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і для маляти. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наші системи контролю за дитиною Avent DECT дають Вам впевнене відчуття перебування поряд із дитиною, навіть коли Ви в іншій кімнаті. Найбільш надійний зв’язок із надчітким звуком, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і для маляти. Переглянути усі переваги
Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наші системи контролю за дитиною Avent DECT дають Вам впевнене відчуття перебування поряд із дитиною, навіть коли Ви в іншій кімнаті. Найбільш надійний зв’язок із надчітким звуком, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і для маляти. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наші системи контролю за дитиною Avent DECT дають Вам впевнене відчуття перебування поряд із дитиною, навіть коли Ви в іншій кімнаті. Найбільш надійний зв’язок із надчітким звуком, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і для маляти. Переглянути усі переваги
Cистема контролю за дитиною з технологією DECT
Ціна магазину Philips
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Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.
Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.
Увімкніть екорежим, щоб зменшити споживання енергії в дитячій кімнаті. В екорежимі з’єднання між блоками встановлюється лише тоді, коли дитина видає звук.
Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.
Батьківський блок повідомить Вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб Ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.
Робочий діапазон у приміщенні: 50 м*. Робочий діапазон надворі: 330 м*.
Батьківський блок із можливістю заряджання дозволяє Вам переміщатися по будинку і біля нього.
Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.
Невеликий батьківський блок із можливістю заряджання подарує Вам свободу бездротової роботи до 24 годин без перезаряджання. Однак це залежить від типу батарей, що використовуються, а також частоти й тривалості використання батьківського блока із живленням від батарей.
Допомагає заспокоїти Вашу дитину увімкненням м’якого помірного світла і ніжних колискових.
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Аксесуари
Зручність
Технічні характеристики
Характеристики