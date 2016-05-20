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Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож ви можете бути певні, що лише ви чуєте свою дитину.
Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб ви завжди чули свою дитину.
Увімкніть екорежим, щоб зменшити споживання енергії в дитячій кімнаті. В екорежимі з’єднання між блоками встановлюється лише тоді, коли дитина видає звук.
4.4
з 5
28
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
kami880302
20/05/2016
Polska
Перевірений покупець
Rewelacja! Mega czułość!
Niania dla mnie jest super zbawienie. Jest bardzo czuła na każdy dźwięk. Posiada funkcję lampki nocnej co jest super rozwiązaniem ponieważ światło jest tylt że jest a zawsze nie trzeba zapalać większej lampki i nie budzimy przy tym dziecka! Super melodyjki. Synuś szybko przy nich zasypia. POLECAM!!!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
ditmarrobert
27/11/2015
Polska
po prostu świetny
bardzo doby zasięg , czułość na dźwięki oraz fajny wygląd warto kupić jak się ma małego bąbla w domku polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
magdal
28/08/2015
Polska
Перевірений покупець
bardzo dobra niania
niania spełnia wsztstkie oczekiwania, łatwa w obsłudze
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.