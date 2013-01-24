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    Philips Avent Audio Monitors

    Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

    SCD505/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Найбільш надійний зв’язок із дитиною Найбільш надійний зв’язок із дитиною Найбільш надійний зв’язок із дитиною
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      Philips Avent Audio Monitors Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

      SCD505/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Наші системи контролю за дитиною Avent DECT дають Вам впевнене відчуття перебування поряд із дитиною, навіть коли Ви в іншій кімнаті. Найбільш надійний зв’язок із надчітким звуком, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і для маляти. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Audio Monitors Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Наші системи контролю за дитиною Avent DECT дають Вам впевнене відчуття перебування поряд із дитиною, навіть коли Ви в іншій кімнаті. Найбільш надійний зв’язок із надчітким звуком, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і для маляти. Переглянути усі переваги

      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Наші системи контролю за дитиною Avent DECT дають Вам впевнене відчуття перебування поряд із дитиною, навіть коли Ви в іншій кімнаті. Найбільш надійний зв’язок із надчітким звуком, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і для маляти. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Audio Monitors Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Наші системи контролю за дитиною Avent DECT дають Вам впевнене відчуття перебування поряд із дитиною, навіть коли Ви в іншій кімнаті. Найбільш надійний зв’язок із надчітким звуком, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і для маляти. Переглянути усі переваги

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        Audio Monitors

        Audio Monitors

        Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Найбільш надійний зв’язок із дитиною

        Цілковитий спокій, коли дитина спить

        • Абсолютний приватний зв’язок
        • Нічник і колискові
        • Двосторонній зв’язок
        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.

        Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

        Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

        Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.

        Заощадливий режим економії енергії

        Заощадливий режим економії енергії

        Увімкніть екорежим, щоб зменшити споживання енергії в дитячій кімнаті. В екорежимі з’єднання між блоками встановлюється лише тоді, коли дитина видає звук.

        Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

        Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

        Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.

        Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

        Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

        Батьківський блок повідомить Вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб Ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.

        Робочий діапазон: до 330 метрів*

        Робочий діапазон: до 330 метрів*

        Робочий діапазон у приміщенні: 50 м*. Робочий діапазон надворі: 330 м*.

        Батьківський блок можна заряджати

        Батьківський блок можна заряджати

        Батьківський блок із можливістю заряджання дозволяє Вам переміщатися по будинку і біля нього.

        Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

        Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

        Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.

        Тривалий час роботи: до 24 год.

        Невеликий батьківський блок із можливістю заряджання подарує Вам свободу бездротової роботи до 24 годин без перезаряджання. Однак це залежить від типу батарей, що використовуються, а також частоти й тривалості використання батьківського блока із живленням від батарей.

        Втішає і заспокоює

        Допомагає заспокоїти Вашу дитину увімкненням м’якого помірного світла і ніжних колискових.

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Автоматичний вибір каналу
          Так
          Етап
          • Вагітність
          • 0–6 місяців
          Частотний діапазон
          DECT
          Час роботи від батарей (год.)
          24 години
          Час зарядження
          8  годин(-и)
          Живлення
          • 120 В (США)
          • 220–240 В
          Заспокійливе нічне освітлення
          Так
          Робочий діапазон у приміщенні до
          50 м
          Робочий діапазон на вулиці до
          330 м
          Двосторонній зв’язок
          Так

        • Зручність

          Індикація розрядження батареї
          Так
          Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
          Так
          Індикація заряду батареї
          Так
          Кількість каналів
          120
          Регулятор гучності
          Так
          Індикатори рівня звуку
          Так

        • Аксесуари

          Адаптер змінного/постійного струму
          Так
          Посібник користувача
          Так
          Батареї
          так
          Шнурочок для носіння на шиї
          Так
          Зарядна платформа для батьківського блока
          Ні
          Короткий посібник
          Так

        • Зручність

          Регулятор чутливості
          Так

        • Технічні характеристики

          Діапазон температури зберігання
          10–40  °C
          Розміри коробки F (Ш x В x Г)
          220 x 156 x 94  мм
          Робоча температура °C
          10–40 °C

        • Характеристики

          Технологія DECT
          Так
          Енергоощадний розумний екорежим
          Екорежим
          Колискові
          Так
          Індикатори появи звуку
          5 світлодіодних індикаторів
          Регулювання гучності та активація звуку
          Так

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            • Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.

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