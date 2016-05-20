КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною

Більше не доступний

Philips Avent Audio MonitorsCистема контролю за дитиною з технологією DECT

SCD505/00

4.4
| (28) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб
Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наші системи контролю за дитиною Avent DECT дають Вам впевнене відчуття перебування поряд із дитиною, навіть коли Ви в іншій кімнаті. Найбільш надійний зв’язок із надчітким звуком, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і для маляти.
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

Рекомендація мам номер один у світі1

Цілковитий спокій, коли дитина спить

Найбільш надійний зв’язок із дитиною

  • Абсолютний приватний зв’язок

  • Нічник і колискові

  • Двосторонній зв’язок

Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож ви можете бути певні, що лише ви чуєте свою дитину.

Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб ви завжди чули свою дитину.

Заощадливий режим економії енергії

Заощадливий режим економії енергії

Увімкніть екорежим, щоб зменшити споживання енергії в дитячій кімнаті. В екорежимі з’єднання між блоками встановлюється лише тоді, коли дитина видає звук.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.4

з 5

28

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

1

20/05/2016

Polska

Polska

Перевірений покупець

Rewelacja! Mega czułość!

Niania dla mnie jest super zbawienie. Jest bardzo czuła na każdy dźwięk. Posiada funkcję lampki nocnej co jest super rozwiązaniem ponieważ światło jest tylt że jest a zawsze nie trzeba zapalać większej lampki i nie budzimy przy tym dziecka! Super melodyjki. Synuś szybko przy nich zasypia. POLECAM!!!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

27/11/2015

Polska

Polska

po prostu świetny

bardzo doby zasięg , czułość na dźwięki oraz fajny wygląd warto kupić jak się ma małego bąbla w domku polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

28/08/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

bardzo dobra niania

niania spełnia wsztstkie oczekiwania, łatwa w obsłudze

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.