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Кристально чистый звук повышает уверенность
Благодаря новой радионяне Philips AVENT с технологией DECT SCD510/00 вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кристально чистый звук повышает уверенность
Благодаря новой радионяне Philips AVENT с технологией DECT SCD510/00 вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах
Кристально чистый звук повышает уверенность
Благодаря новой радионяне Philips AVENT с технологией DECT SCD510/00 вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кристально чистый звук повышает уверенность
Благодаря новой радионяне Philips AVENT с технологией DECT SCD510/00 вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах
Цифровая радионяня
Цена магазина Philips
Итого:
Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других устройств радионяни, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.
Возможно услышать малейший смешок, бульканье воды и икоту с идеально чистым звуком. Технология DECT обеспечивает высокое качество и кристально чистый звук, чтобы вы могли слышать ребенка в любое время
Небольшой перезаряжаемый родительский блок позволяет свободно перемещаться, благодаря беспроводной связи и отсутствию необходимости подзарядки в течение 24 часов.
Настройка уровня звука и уровня громкости таким образом, чтобы слышать любой смешок, бульканье воды и икоту
Благодаря диапазону работы 330 м вы можете свободно передвигаться внутри и рядом с домом
Родительский блок радионяни Philips Avent оповестит вас о низком заряде батареи или о том, что вы находитесь вне радиуса действия
Иногда все, что нужно малышу - это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции, нажав на кнопку, вы сможете связаться с малышом из любой части дома.
Мягкий свет успокаивает ребенка
Индикаторы включаются, чтобы указать уровень звука в детской комнате даже при отключении громкости
Использование крепления для ремня позволяет увеличить свободу перемещения в доме и рядом с ним
Питание
Технические характеристики
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Логистические данные