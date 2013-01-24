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    Philips Avent

    Цифровая радионяня

    SCD510/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Кристально чистый звук повышает уверенность Кристально чистый звук повышает уверенность Кристально чистый звук повышает уверенность
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      Philips Avent Цифровая радионяня

      SCD510/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Кристально чистый звук повышает уверенность

      Благодаря новой радионяне Philips AVENT с технологией DECT SCD510/00 вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Цифровая радионяня

      Кристально чистый звук повышает уверенность

      Благодаря новой радионяне Philips AVENT с технологией DECT SCD510/00 вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах

      Кристально чистый звук повышает уверенность

      Благодаря новой радионяне Philips AVENT с технологией DECT SCD510/00 вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Цифровая радионяня

      Кристально чистый звук повышает уверенность

      Благодаря новой радионяне Philips AVENT с технологией DECT SCD510/00 вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах

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        Цифровая радионяня

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Кристально чистый звук повышает уверенность

        Отсутствие помех гарантируется технологией DECT

        • Кристально чистый
        Технология DECT гарантирует отсутствие помех

        Технология DECT гарантирует отсутствие помех

        Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других устройств радионяни, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

        Кристально чистый звук повышает уверенность

        Кристально чистый звук повышает уверенность

        Возможно услышать малейший смешок, бульканье воды и икоту с идеально чистым звуком. Технология DECT обеспечивает высокое качество и кристально чистый звук, чтобы вы могли слышать ребенка в любое время

        До 24 часов непрерывной работы перед подзарядкой

        До 24 часов непрерывной работы перед подзарядкой

        Небольшой перезаряжаемый родительский блок позволяет свободно перемещаться, благодаря беспроводной связи и отсутствию необходимости подзарядки в течение 24 часов.

        Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

        Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

        Настройка уровня звука и уровня громкости таким образом, чтобы слышать любой смешок, бульканье воды и икоту

        Очень большой диапазон работы для возможности свободного передвижения

        Очень большой диапазон работы для возможности свободного передвижения

        Благодаря диапазону работы 330 м вы можете свободно передвигаться внутри и рядом с домом

        Постоянный контроль сигнала

        Постоянный контроль сигнала

        Родительский блок радионяни Philips Avent оповестит вас о низком заряде батареи или о том, что вы находитесь вне радиуса действия

        Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

        Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

        Иногда все, что нужно малышу - это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции, нажав на кнопку, вы сможете связаться с малышом из любой части дома.

        Мягкий свет успокаивает ребенка

        Мягкий свет успокаивает ребенка

        Мягкий свет успокаивает ребенка

        Светящийся индикатор, сигнализирующий об уровнях шума

        Светящийся индикатор, сигнализирующий об уровнях шума

        Индикаторы включаются, чтобы указать уровень звука в детской комнате даже при отключении громкости

        Клипса для крепления к поясу для наблюдения за ребенком в режиме громкой связи

        Клипса для крепления к поясу для наблюдения за ребенком в режиме громкой связи

        Использование крепления для ремня позволяет увеличить свободу перемещения в доме и рядом с ним

        Технические характеристики

        • Питание

          Время работы от батарей
          24  часов
          Автоматический выбор канала
          Да
          Этап
          • Беременность
          • 0–6 месяцев
          Источник питания
          220–240  В
          Количество каналов
          120
          Время зарядки
          8  часов

        • Технические характеристики

          Диапазон температур для работы
          10 - 40  °C
          Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
          Да
          Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          Да
          Источник питания
          120 В (США)
          Регулировка громкости
          Да
          Индикаторы громкости
          Да

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазон частот
          DECT
          Клипса для крепления к поясу
          Да
          Батарейки
          Да
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Комфорт

          Настройка чувствительности
          Да
          Адаптер перем./пост. тока
          Да
          Руководство/инструкция по эксплуатации
          Да

        • Логистические данные

          Размеры F-box (В x Ш x Г)
          220 x 156 x 94  миллиметра
          Диапазон температур для хранения
          10 - 40  °C

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