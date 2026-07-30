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  • Кристально чистый звук повышает уверенность
  • Кристально чистый звук повышает уверенность
  • Кристально чистый звук повышает уверенность
  • Кристально чистый звук повышает уверенность
  • Кристально чистый звук повышает уверенность
  • Кристально чистый звук повышает уверенность
  • Кристально чистый звук повышает уверенность
  • Кристально чистый звук повышает уверенность
  • Кристально чистый звук повышает уверенность
  • Кристально чистый звук повышает уверенность
  • Кристально чистый звук повышает уверенность
  • Кристально чистый звук повышает уверенность
  • Кристально чистый звук повышает уверенность
  • Кристально чистый звук повышает уверенность
  • Кристально чистый звук повышает уверенность
  • Кристально чистый звук повышает уверенность

Больше не доступен

Philips AventЦифровая радионяня

SCD510/00

Кристально чистый звук повышает уверенность
Благодаря новой радионяне Philips Avent с технологией DECT SCD510/00 вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Отсутствие помех гарантируется технологией DECT

Кристально чистый звук повышает уверенность

  • Кристально чистый

Технология DECT гарантирует отсутствие помех

Технология DECT гарантирует отсутствие помех

Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других устройств радионяни, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

Кристально чистый звук повышает уверенность

Кристально чистый звук повышает уверенность

Возможно услышать малейший смешок, бульканье воды и икоту с идеально чистым звуком. Технология DECT обеспечивает высокое качество и кристально чистый звук, чтобы вы могли слышать ребенка в любое время

До 24 часов непрерывной работы перед подзарядкой

До 24 часов непрерывной работы перед подзарядкой

Небольшой перезаряжаемый родительский блок позволяет свободно перемещаться, благодаря беспроводной связи и отсутствию необходимости подзарядки в течение 24 часов.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году. 