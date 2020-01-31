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    • Позволяет коже малыша дышать Позволяет коже малыша дышать Позволяет коже малыша дышать

      Philips Avent ultra air Соска

      SCF085/15

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Позволяет коже малыша дышать

      Максимально комфортная пустышка. Philips Avent ultra air оснащена большими вентиляционными отверстиями, чтобы кожа вашего малыша оставалась сухой. Доступна в разных цветах и стилях.

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      Philips Avent ultra air Соска

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      ultra air

      Соска

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      Позволяет коже малыша дышать

      Огромные отверстия для комфортного ношения пустышки

      • Позволяет коже малыша дышать
      • Ортодонтические, без бисфенола-А
      • 2 шт. в упаковке
      • 0–6 мес.
      Позволяет коже малыша дышать

      Позволяет коже малыша дышать

      Большие отверстия для воздуха проветривают кожу малыша, обеспечивая ее сухость во время использования пустышки.

      В 98 % случаев ребенок принимает соску*

      В 98 % случаев ребенок принимает соску*

      Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

      Соска на 100 % состоит из пищевого силикона

      Соска на 100 % состоит из пищевого силикона

      Мы специально выбрали силикон для изготовления наших пустышек ultra soft и ultra air, поскольку это безопасный и инертный материал, широко применяемый в медицинской сфере, который не содержит вредные химические соединения, вредные для эндокринной системы вещества (включая бисфенол-А) и аллергены.

      Для естественного развития зубов

      Для естественного развития зубов

      Наши ортодонтические, симметричные и мягкие силиконовые соски способствуют естественному и правильному развитию полости рта.

      Комфорт для малыша

      Комфорт для малыша

      Наша текстурированная силиконовая соска, имитирующая форму материнской груди.

      Стерилизация за 3 минуты для максимального эффекта

      Стерилизация за 3 минуты для максимального эффекта

      Дорожный чехол, поставляемый с нашими пустышками ultra soft и ultra air, выполняет функцию стерилизатора. Вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

      Разработано и произведено в Нидерландах

      Разработано и произведено в Нидерландах

      Наши пустышки ultra soft и ultra air разработаны и произведены в Нидерландах.

      • В комплект входят:

        Пустышка ultra air
        2  шт.
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      • Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.
      • *В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования
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