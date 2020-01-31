Зручна стерилізація за 3 хвилини

Дорожній контейнер, який іде в комплекті з нашими пустушками ultra air та ultra soft, також може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, — додати трохи води і покласти його у мікрохвильову піч. Після чого будьте спокійні, адже пустушка чиста і готова до використання.