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Philips Avent SCF085/02 ultra air pacifier
Больше не доступен
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SCF091/43
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Я видел(а) новости о пустышках и бисфеноле-А (BPA) — как вы проверяете отсутствие бисфенола-А в пустышках Philips Avent?
Пустышки Philips Avent безопасны для ребенка?
Чем различаются пустышки Philips Avent?
Как убрать воду из пустышки Philips Avent?
Стоит ли следовать рекомендациям по возрасту для пустышек Philips Avent?