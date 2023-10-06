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Шкіра дитини потребує особливого догляду. Технологія м’якого нагубника повторює природні вигини обличчя дитини, завдяки чому на шкірі залишається менше слідів і виникає менше подразнень**. Наш закруглений нагубник мінімізує тиск на щоки для додаткової делікатності.
Наші ортодонтичні соски виготовлені з м’якого силікону, тому підтримують природні рухи м’язів рота, допомагаючи знизити ризик неправильного прикусу. Соска з вузькою шийкою має на меті зменшення тиску між язиком і піднебінням. Пустушки Philips Avent ultra мають незалежну акредитацію Фонду здоров’я ротової порожнини (Oral Health Foundation). Вони виготовлені зі 100% харчового силікону, є міцніші й довговічніші, ніж гумові (латексні) соски, а також не містять BPA, BPS, фталатів, ПВХ та поліциклічних ароматичних вуглеводнів.
Наші текстуровані силіконові соски розроблені таким чином, щоб імітувати відчуття маминих грудей. Коли ми запитали батьків, як їхні діти реагують на них, у середньому 98% відповіли, що їхні діти сприймають пустушки Philips Avent ultra.
4.9
з 5
345
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Eduard 13
06/10/2023
Україна
М'які пустушечки.
Гарний дизайн та поєднання кольорів,приємна на дотик,дуже м'яка,завдяки отворам нагубника шкіра малюка завжди суха навколо ротика.Кольори нейтральні,тому підійде як хлопчику так і дівчинці.Має спеціальний футляр ,який можна використати як стерізатор також.
Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Date of Use 2023-09-06
Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Date of Use 2023-09-06
Sezam
06/10/2023
Україна
Ультрам'які пустушки.
Дуже м'якенький нагубник з отворами,шкіра залишається на щічках суха.Чудово підібрані кольори і гарний дизайн.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra soft SCF091/07 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Date of Use 2023-09-06
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra soft SCF091/07 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Date of Use 2023-09-06
Maluk24
05/10/2023
Україна
Мʼяка, дихаюча пустушка
Манюня одразу прийняла пустушку, гарні якість як завжди. В надгубнику пустушки шість отворів, завдяки ним шкіра навколо ротика дихає. Приємний силікон, немає запаху.
Плюси
Якість
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Date of Use 2022-09-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Date of Use 2022-09-05