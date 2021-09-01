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    Philips Avent Soothie

    Soothie

    SCF099/22
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Повторяет очертания лица малыша Повторяет очертания лица малыша Повторяет очертания лица малыша
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      Philips Avent Soothie Soothie

      SCF099/22
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Повторяет очертания лица малыша

      Пустышка Philips Avent Soothie разработана с учетом очертаний лица вашего малыша. Изогнутый нагубник в форме сердца удобно огибает область носа ребенка. Пустышка Soothie выполнена из медицинского силикона и поставляется в медицинские учреждения Европы* Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Soothie Soothie

      Повторяет очертания лица малыша

      Пустышка Philips Avent Soothie разработана с учетом очертаний лица вашего малыша. Изогнутый нагубник в форме сердца удобно огибает область носа ребенка. Пустышка Soothie выполнена из медицинского силикона и поставляется в медицинские учреждения Европы* Узнать обо всех преимуществах

      Повторяет очертания лица малыша

      Пустышка Philips Avent Soothie разработана с учетом очертаний лица вашего малыша. Изогнутый нагубник в форме сердца удобно огибает область носа ребенка. Пустышка Soothie выполнена из медицинского силикона и поставляется в медицинские учреждения Европы* Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Soothie Soothie

      Повторяет очертания лица малыша

      Пустышка Philips Avent Soothie разработана с учетом очертаний лица вашего малыша. Изогнутый нагубник в форме сердца удобно огибает область носа ребенка. Пустышка Soothie выполнена из медицинского силикона и поставляется в медицинские учреждения Европы* Узнать обо всех преимуществах

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        Soothie

        Soothie

        Soothie

        Итого:

        Повторяет очертания лица малыша

        Мягкий медицинский силикон

        • Цельная конструкция из силикона
        • 0–6 мес.
        • Без бисфенола-А
        • 2 шт. в упаковке
        Повторяет очертания лица малыша, что позволяет повысить комфорт

        Повторяет очертания лица малыша, что позволяет повысить комфорт

        Специальный изогнутый нагубник в форме сердца разработан с учетом очертаний лица вашего малыша. Он удобно огибает область носа ребенка, обеспечивая максимальный комфорт.

        Цельная конструкция, выполненная из 100-процентного медицинского силикона

        Цельная конструкция, выполненная из 100-процентного медицинского силикона

        Пустышка Soothie имеет прочную цельную конструкцию и полностью выполнена из мягкого медицинского силикона. Наша команда специалистов разработала ее специально для новорожденных малышей от 0 до 6 месяцев

        Поставляется в медицинские учреждения Европы*

        Поставляется в медицинские учреждения Европы*

        Линейка пустышек Philips Avent Soothie поставляется в медицинские учреждения Европы, где ими пользуются врачи и медсестры, чтобы успокоить новорожденных.

        Ортодонтическая соска

        Ортодонтическая соска

        Пустышка Soothie способствует естественному развитию полости рта ребенка. Ортодонтическая соска симметричной формы создана с учетом формы неба, зубов и десен малыша.

        Уникальная конструкция способствует более тесной связи с малышом

        Уникальная конструкция способствует более тесной связи с малышом

        Благодаря уникальной конструкции вы можете поместить палец в отверстие в соске, что позволит усилить вашу связь с ребенком и поможет ему сосать соску.

        Особая форма не позволяет воде застрять в соске

        Особая форма не позволяет воде застрять в соске

        Конструкция, позволяющая держать пустышку на пальце, не дает каплям воды застрять в соске.

        Один чехол для стерилизации и хранения

        Один чехол для стерилизации и хранения

        Знаете ли вы, что футляр для пустышки Soothie можно использовать в качестве стерилизатора? Добавьте в него немного воды и поставьте в микроволновую печь для обеспечения максимальной гигиеничности*.

        • В комплект входят:

          Пустышка Soothie
          2  шт.

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            • Все наши пустышки Soothie имеют одинаковую форму соски и цельную конструкцию, а также выполнены из одного и того же материала. Представлены различные формы нагубника, при этом ряд моделей пустышек поставляется в медицинские учреждения Европы
            • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

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