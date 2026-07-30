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  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша
  • Повторяет очертания лица малыша

Больше не доступен

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/22

Повторяет очертания лица малыша
Пустышка Philips Avent Soothie разработана с учетом очертаний лица вашего малыша. Изогнутый нагубник в форме сердца удобно огибает область носа ребенка. Пустышка Soothie выполнена из медицинского силикона и поставляется в медицинские учреждения Европы*
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Мягкий медицинский силикон

Повторяет очертания лица малыша

  • Цельная конструкция из силикона

  • 0–6 мес.

  • Без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

Повторяет очертания лица малыша, что позволяет повысить комфорт

Повторяет очертания лица малыша, что позволяет повысить комфорт

Специальный изогнутый нагубник в форме сердца разработан с учетом очертаний лица вашего малыша. Он удобно огибает область носа ребенка, обеспечивая максимальный комфорт.

Цельная конструкция, выполненная из 100-процентного медицинского силикона

Цельная конструкция, выполненная из 100-процентного медицинского силикона

Пустышка Soothie имеет прочную цельную конструкцию и полностью выполнена из мягкого медицинского силикона. Наша команда специалистов разработала ее специально для новорожденных малышей от 0 до 6 месяцев

Поставляется в медицинские учреждения Европы*

Поставляется в медицинские учреждения Европы*

Линейка пустышек Philips Avent Soothie поставляется в медицинские учреждения Европы, где ими пользуются врачи и медсестры, чтобы успокоить новорожденных.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Все наши пустышки Soothie имеют одинаковую форму соски и цельную конструкцию, а также выполнены из одного и того же материала. Представлены различные формы нагубника, при этом ряд моделей пустышек поставляется в медицинские учреждения Европы

      2. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.