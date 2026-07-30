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Больше не доступен
SCF099/22
Цельная конструкция из силикона
0–6 мес.
Без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
Специальный изогнутый нагубник в форме сердца разработан с учетом очертаний лица вашего малыша. Он удобно огибает область носа ребенка, обеспечивая максимальный комфорт.
Пустышка Soothie имеет прочную цельную конструкцию и полностью выполнена из мягкого медицинского силикона. Наша команда специалистов разработала ее специально для новорожденных малышей от 0 до 6 месяцев
Линейка пустышек Philips Avent Soothie поставляется в медицинские учреждения Европы, где ими пользуются врачи и медсестры, чтобы успокоить новорожденных.
Отзывы
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Все наши пустышки Soothie имеют одинаковую форму соски и цельную конструкцию, а также выполнены из одного и того же материала. Представлены различные формы нагубника, при этом ряд моделей пустышек поставляется в медицинские учреждения Европы
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.